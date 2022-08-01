خلى شعرك ناعم حرير.. فرد الشعر بالكوكاكولا فِيْ المنزل اسهل واسرع الطرق لتنعيم الشعر

تعرف على طريقة فرد الشعر بالكوكاكولا، حيث أظهرت شركة Coca-Cola فعالية كبيرة وغير متوقعة فِيْ فرد الشعر وإزالة الشعر الخشن. الشعر الخشن مشكلة مزعجة للعديد من الفتيات. ولكن لمعالجة هذه المشكلة لا تعاملها معاملة سيئة واتباع الطريقة الطبيعية التي هِيْ أفضل بمئة مرة من الطرق الأخرى رغم أنها تستغرق وقتاً أطول.

كيفِيْة فرد الشعر باستخدام Coca-Cola فِيْ المنزل

مكونات مملس الشعر من كوكاكولا –

صندوق زجاجي صغير.

كوبان من كوكاكولا.

وسادة قطنية

خطوات فرد الشعر بكوكاكولا

أول ما يجب عليك فعله هُو غسل شعرك جيدًا بالماء الدافئ والشامبو لتنظيفه من الكريمات والأوساخ وفتح مسام الرأس.

اغسلي شعرك بالكوكاكولا عن طريق سكبه على رأسك وتدليكه لمدة خمس دقائق ثم تركه على شعرك لمدة خمس ساعات ثم اشطفِيْه بالماء البارد.

احرص على عدم وصول الكولا إلى عينيك، ومن الأفضل ارتداء ملابس داكنة اللون حتى لا تصاب ببقع الكوكا كولا عند رشها.

يجب ترطيب شعرك بعد أن يجف ويمكنك تكرار هذه الوصفة مرة فِيْ الأسبوع.

خطوات وطريقة استقامة شعر الخميرة

المكونات المطلوبة –

خمس ملاعق كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب كبير من زيت جوز الهند.

ماء الورد.

عصير ليمون.

خطوات وطريقة استخدام الخميرة لتنعيم الشعر –