خليلوزيتش يدخل دائرة المرشحين لتدريب منتخب مصر

دخل البوسني وحيد خليلودزيتش، المدرب الحالي للمنتخب المغربي الأول، دائرة المرشحين لتدريب الفريق المصري الأول، خلال الفترة المقبلة.

أقال الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب جلال من تدريب الفريق الأول لكرة القدم في مصر، بعد أن قاد الفراعنة في 3 مباريات فقط.

قال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم، إن البوسني وحيد خليلودزيتش من بين المرشحين لتدريب المنتخب المصري للفترة المقبلة في حال توقفه عن التدريب.

وأشار حسين في حديث هاتفي لبرنامج “Box to Box” مع الصحفي محمد شبانة من قناة “ETC”، إلى أن حازم إمام ومحمد بركات مسؤولان عن ملف مدرب المنتخب المصري، وهما يدرسان الكثير. السير الذاتية.

وأوضح أن التعاقد مع المدرب الجديد للمنتخب الوطني سيتم حسمه قريباً، مع احترام مواعيد الأجندة الدولية، حتى لا تقع أخطاء في تجميع نقاط التصنيف في الفترة المقبلة.

وأكد أن المدرب المصري غير مقترح لتدريب المنتخب المصري، وملف المنتخب الأولمبي مهم جدا، والجهود جارية لحسمه في الفترة المقبلة، ويستبعد تعيين مدرب وطني لتخفيف الضغط عليه. . .