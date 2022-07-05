خليلوزيتش يوضح موقفه من تدريب منتخب مصر

وأوضح المدرب البوسني وحيد خليلودزيتش موقفه لتولي التوجيه الفني للمنتخب المصري الموسم المقبل بدلا من إيهاب جلال.

أفادت معلومات صحفية أن وكيل المدرب البوسني أبلغ المسؤولين عن الاتحاد المصري لكرة القدم أن موكله سيعقد اجتماعا حاسما خلال أيام قليلة مع فوزي لقجة، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، من أجل تحديد مستقبله بشكل قاطع مع الاتحاد المغربي لكرة القدم. أسود الأطلس.

وأكد وكيل خليلودزيتش أنه إذا لم يستمر المدرب مع المنتخب المغربي، فإنه يرحب ترحيبا حارا بتدريب المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

يبحث الاتحاد المصري لكرة القدم عن مدرب أجنبي جديد لقيادة الفراعنة في الفترة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقالة إيهاب جلال، المدرب السابق للمنتخب المصري، بعد 3 مباريات فقط خاضها مع الفراعنة.

اعتذر الثنائي البرتغالي باولو سوزا والكرواتي بيدكوفيتش عن قبولهما مهمة تدريب المنتخب المصري في الفترة المقبلة، ما دفع اتحاد الكرة إلى تأجيل تسوية ملف المدرب الجديد.