خلي حمامك يلمع.. خلطة سحريه تخلصك من اصفرار قاعدة المرحاض وسواد الأرضيات وفواصل السيراميك

نظافة الحمام ضرورة تنتظرها كل سيدة فِيْ بيتها، لذلك تستخدم أنواعًا عديدة من المنظفات المنتشرة فِيْ الأسواق، ولكن هذه المنظفات لها أضرار متعددة، لأنها سامة، وتتسبب فِيْ تلامسها معها. يسبب التهابا وتهِيْجا فِيْ الجلد ورائحة نفاذة ضارة بالجهاز التنفسي. لهذا السبب لجأت بعض النساء إلى وصفات منزلية الصنع لإزالة اللون المصفر من قاعدة المرحاض والسواد الذي يتشكل بين مفاصل السيراميك، وهنا نعرض لكَمْ بعض هذه الوصفات.

وصفة الخل وصودا الخبز لإزالة الاصفرار من قاعدة المرحاض

للتخلص من اللون المصفر الذي يتشكل على قاعدة المرحاض من الداخل، يمكنك استخدام وصفة الخل وصودا الخبز.

مكونات الوصفة

لتحضير خليط الخل وصودا الخبز للتنظيف، قم بإعداد المكونات التالية

نصف كوب خل.

150 جرام من مسحوق صودا الخبز.

كيف تستعمل

استخدم الوصفة لتنظيف المرحاض كَمْا يلي

اخلطي صودا الخبز مع الخل ثم يحدث فوران نتيجة تفاعلهما.

صب الخليط فِيْ قاعدة المرحاض أثناء تدفقه.

انتظر 10 دقائق حتى يكتمل رد الفعل، ثم استخدم فرشاة المرحاض للتدفق.

وصفة معجون الأسنان لإزالة السواد من مفاصل السيراميك

على الرغم من أن طريقة التنظيف هذه باهظة الثمن، إلا أنها فعالة جدًا فِيْ إزالة السواد الناتج عن تراكَمْ الأوساخ بين أختام السيراميك فِيْ المرحاض.

تعتمد هذه الطريقة على استخدام معجون أسنان وفرشاة أسنان قديمة لفرك المفاصل الخزفِيْة جيدًا لإزالة السواد، ثم تنظيفها بالماء، وقبل ذلك يتم غسل السيراميك بالماء أولاً لإزالة الغبار.

يجب أيضًا الحرص على تنظيف المرحاض بشكل متكرر وعلى فترات متكررة، مرة واحدة على الأقل فِيْ الأسبوع، لمنع هذا السواد من الظهُور مرة أخرى.

ملح الليمون لتنظيف المفاصل الخزفِيْة

أثبت ملح الليمون فعاليته فِيْ التنظيف المنزلي، وخاصة تنظيف المطبخ والحمام.

مكونات الوصفة

فِيْ هذه الوصفة نحتاج إلى أجزاء متساوية من الخل والماء وملح الليمون.