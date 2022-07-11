خماسي الأهلي ينافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2022.

وحضر القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في القارة الأفريقية 5 لاعبين من النادي الأهلي.

وضمت القائمة محمد الشناوي وعلي معلول وأليو ديانغ وبيرسي تاو ومحمد شريف.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عن القائمة النهائية النهائية لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2022.

وتضمنت القائمة النهائية حضور النجم المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز.

قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) إنه سيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في 21 يوليو 2022 في المغرب.

تضمنت القائمة النهائية للمرشحين لأفضل لاعب أفريقي ما يلي

محمد صلاح (ليفربول)

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

الكاميروني كارل توكو إكامبي (أولمبيك ليون)

الكاميروني فنسنت أبو بكر (النصر السعودي)

إيفواري سيباستيان هالر (أياكس)

نابي كيتا الغيني (ليفربول)

المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

السنغالي إدوارد ميندي (تشيلسي)

السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي)

السنغالي ساديو ماني (بايرن ميونخ)