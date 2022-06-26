خمس نصائح عند إتباع حمية الكيتو

يعتمد نظام كيتو الغذائي على تقليل تناول الكربوهيدرات، وتعتمد فكرته على الحصول على الكثير من السعرات الحرارية من البروتين والدهون، وسعرات حرارية أقل من الكربوهيدرات. عند اتباع هذا النظام، ستتجنب الكربوهيدرات سهلة الهضم مثل السكر والمشروبات الغازية والمعكرون والخبز الأبيض.

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فيما يلي خمس نصائح مهمة عند اتباع هذا النظام

1. السوائل عند بدء النظام الغذائي، يفقد الجسم الكثير من السوائل. هذا يعني أنك يمكن أن تفقد البوتاسيوم والصوديوم والكهارل الأخرى. في بعض الأحيان عندما ينضب البوتاسيوم، يمكن أن يصاب الشخص بحصوات الكلى، ويشعر بالتعب، ويظهر أعراض التعب. البوتاسيوم ضروري لتنظيم قلبك. كما أنها ليست فكرة سيئة أن تشرب المزيد من الماء (ولكن بالطبع عندما تكون عطشانًا).

2. الخروج من الطعام تأكد من تجنب الإمساك. إذا كنت تبدأ في اتباع نظام كيتو الغذائي وتشعر بالإمساك، فقد يكون ذلك بسبب انخفاض البوتاسيوم.

أضف 7-10 أكواب من الخضار ويمكن أن يعوض ذلك النقص. ومع ذلك، فإن إضافة المزيد من الخضراوات في بعض الأحيان (خاصة الصليبات يمكن أن تصيبك بالإمساك لأنك لست معتادًا على هضم هذا المستوى العالي من الألياف). إذا حدث هذا، فاستبدل نوع الخضار الذي تستخدمه بتلك التي اعتدت عليها.

يمكنك تناول ملين خفيف (ملين عشبي) للتأكد من التخلص من النفايات، حيث يتم التخلص من السموم به أيضًا.

3. أعراض ومؤشرات التشخيص – إذا كنت متعبًا، أضف الملح (البحر أو الصخر أو الهيمالايا) والمغنيسيوم، خاصة في حالة التشنجات العضلية، وإلا أضف فيتامينات ب (الخميرة الغذائية جيدة) أو بعض فيتامينات ب الطبيعية الأخرى ( B1، B5، B6).

4. راقب كمية الدهون التي تتناولها – عندما يُقال للناس إن بإمكانهم تناول الكثير من الدهون، فيمكنهم تناول الكثير من الدهون، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأمراض المرارة. هذا يسبب الألم في الجانب الأيمن، في منطقة الرقبة اليمنى. تكسير ببطء وزيادة كمية الدهون التي تحتاجها تدريجيًا. أوصي بإضافة أملاح المرارة إلى شخص أزالها.

5. جودة الغذاء حاول الاعتماد على الأطعمة الجيدة مثل زيت الزيتون البكر الممتاز واللحوم من الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب أو الدجاج المحلي، وليس الدجاج في أقفاص. إذا قمت بذلك، عندما تفقد الوزن ستبدو بصحة جيدة في نفس الوقت.