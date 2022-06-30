خميس إسماعيل يعلن رحيله عن الوحدة الإماراتي

أعلن خميس إسماعيل، لاعب كرة القدم في الفريق الأول لنادي الوحدة الإماراتي، رحيله عن الفريق بشكل دائم.

قال خميس إسماعيل، جماهير الفريق الكروي الأول لنادي الوحدة الإماراتي، وداعا بكلمات مؤثرة عبر حسابهم الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

بكل حب وتقدير .. 🙏🏾❤️ pic.twitter.com/vyMrQwpwQf

– خميس اسماعيل | خميس اسماعيل (@ khamis025) 30 يونيو 2022

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الوحدة الإماراتي الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين، واحتل المركز الثالث في التصنيف بعد إضافة 53 نقطة.

اختتم الفريق الكروي الأول لنادي الوحدة الموسم الماضي من دوري أدنوك للمحترفين، بتعادل إيجابي بهدفين في مرمى النصر.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الوحدة للموسم الجديد من دوري أدنوك للمحترفين والذي سيبدأ في سبتمبر المقبل.