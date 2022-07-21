خميس محمد سهل السيرة الذاتية ، في وقت الإجابة على التسائلات التي إنتشرت خلال الأيام الخيرة حول التعرف على أحد رجال الأمن خميس محمد سهل داخل مملكة البحرين والمسؤولين عن الحفاظ على المال العام للملكة عبر إستخدام منصبه تم دمج اسم هذه الشخصية مع جزئية الفساد مما جعل المقيمين وساكني المملكة أن يدهشو نتيجة سماع الخبر ، تابعوا معنا .

من هو خميس محمد سهل – ويكيبيديا

خميس محمد سهل خميس هو الوكيل المساعد للشؤون الإدارية في وزارة الداخلية البحرينية منذ عام 2022، وهو ضابط برتبة عميد في الستينيات من عمره. ولد خميس محمد سهل ونشأ في البحرين، وعمل لسنوات في السلك الأمني. وتجدر الإشارة في نفس الوزارة إلى أن نهاية مسيرة خميس محمد سهل لم تكن مشرفة، حيث تم اعتقاله دون معرفة الأسباب.

سيرة خميس محمد سهل

على الرغم من ندرة المعلومات المتوفرة عن هذا الشخص، يمكن تلخيص البيانات المتوفرة من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل خميس محمد سهل خميس.

مكان الميلاد من مواليد مملكة البحرين.

الإقامة يسكن في مملكة البحرين.

الجنسية البحرين.

الجنسية بحريني.

العرق عربي.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

التعليم الكلية الحربية.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية اللهجة البحرينية – الإنجليزية.

الوظيفة وكيل مساعد بوزارة الداخلية.

سنوات النشاط غير محدد.

الحالة الاجتماعية متزوج.

حقيقة اعتقال خميس محمد سهل

أعلنت صحف بحرينية محلية، إحالة الوكيل المساعد خميس محمد سهل خميس إلى النيابة العامة بعد اتهامه باختلاس أموال وقضايا فساد. وقد اندهش بعض أصدقائه والمقربين منه، خاصة بعد إعلان توقيفه بالجرم المشهود وإحالته إلى النيابة العامة.

تفاصيل اعتقال خميس محمد سهل

تمكنت الشرطة البحرينية من القبض على مساعد وكيل ووقفه عن عمله الشرطي، ولم تتضح تفاصيل في هذا الشأن، لكن بيان وزارة الداخلية برر أن الأخير ارتكب مخالفات مالية وإدارية اتضحت أكثر بعد عمله. واستغل خميس محمد سهل منصبه الوظيفي فسمح له بالإضرار بالمصلحة العامة والربح لنفسه، الأمر الذي جعله في دائرة الفساد، لينتهي به الأمر إلى الاعتقال والسجن.

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