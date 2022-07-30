خناقة بين شيكابالا وزيزو في مران الزمالك

كشفت تقارير إعلامية عن حالة اختناق شهدها فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بين محمود شيكابالا وأحمد سيد زيزو ​​، وصلت إلى حد شجار بالأيدي.

وبحسب ما ورد شهدت التدريبات حالة من التسلية بين اللاعبين، لكنها تحولت بين شيكابالا وزيزو إلى تبادل لفظي.

وأوضح أن المشاجرة تصاعدت إلى اشتباكات بالأيدي، فتدخل محمود علاء لحل الأزمة، وتعرض للكم في وجهه عن طريق الخطأ.

يستعد فريق الزمالك الكروي الأول لمواجهة نظيره بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يواجه الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 1 أغسطس المقبل.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري.

ترتيب الدوري

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 63 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 59 نقطة.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث بالجدول برصيد 54 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.