خناقة على الهوا وانسحاب بسبب الأهلي… رضا عبدالعال وكمونة يثيرا الجدل

شهد برنامج بريمو، الذي قدمته وسيلة إسلام صادق الإعلامية عبر قناة “العشر”، قتالاً بين رضا عبد العال وسمير كمونة خلال حضور الثنائي للحديث عن الأهلي والمصري الميناء. حزب سعيد. .

وتغلب الأهلي على نظيره المصري البورسعيدي، في مباراة الفريقين على استاد برج العرب، في إطار الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز، بهدف نظيف.

وقال رضا عبد العال لسمير كمونة ومحمود أبو الدهب أثناء ظهورهما في البرنامج الرياضي وتحدثهما عن مباراة الأهلي والمصري “أنت غبي ولا تفهم شيئًا ومع 100 شيء”.

وأضاف “أنت تغش لأنك تقر بصحة ركلة الجزاء التي نفذها الأهلي وتعطيل هدف المصري”.

ورد سمير كمونة “أنا انسحب ولن أكمل البرنامج ولسنا أغبياء كما يقول رضا عبد العال”.

وأضاف “رضا عبد العال غبي أيضًا، ولا يفهم أن لديه 100 شلن”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره مصر للمقاصة التي ستلعب الأحد المقبل في منافسات كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي ومصر المقاصة المقررة الساعة 800 مساء، في الجولة الـ16 من كأس مصر.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 65 نقطة.