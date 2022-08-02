“خيانة فِيْ الاتحاد”..الانتقام من الحائلي وراء انفجار قضية حمد الله

كشف الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني عَنّْ مفاجأة خطيرة فِيْ قضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله.

وتقدم النصر بشكوى للجنة المهنية والشروط للاعبين السعوديين والاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا” تضمنت “تسجيلات صوتية”. وفِيْها اتهم ضباط العميد بتحريض الحمد الله على مغادرة قلعة العالم.

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والإلغاء العالمي، استأجر النجم المغربي الكبير فِيْ نوفمبر 2022، وانتقل بعد ذلك إلَّى الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، فِيْ يناير 2022.

* تفاصيل جدية فِيْ حالة النصر والحمد لله

وأوضح الشمراني، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، أنه من “سرب” تسجيلات الحمد الله، إلَّى نادي النصر شخصية اتحادية.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن هذا الرقم جاء فِيْ إطار مفاوضات الاتحاد مع النصر. للتعاقد مع حمدالله.

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وأضاف “هذه الشخصية طلبت مبلغا من المال من الاتحاد مقابل لعب دور الوسيط فِيْ المفاوضات مع النجم المغربي وقلعة العالم”.

وأكد أحمد الشمراني، أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، عَنّْدما رفضت دفع هذا المبلغ لهذا الشخص، تم تسريب التسجيلات للنصر، مقابل مبلغ كبير.