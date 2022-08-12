خيري بشارة أجبرتُ أحمد زكي على “كابوريا”.. ولهذا تحدثت عَنّْ قِصَّة شعره

قال المخرج المصري خيري بشارة، إن مواطنه الفنان الراحل أحمد زكي، لم يرغب فِيْ المشاركة فِيْ فِيْلم “كابوريا” حيث عرضت عليه قِصَّة الفِيْلم، مبينًا أنه فِيْ ذلك الوقت أجبره على التوقيع “على بياض”. للمشاركة فِيْ هذا الفِيْلم الذي مثل منعطفا مهما فِيْ تاريخه الفني، فِيْ جلسة داخل فندق مينا هاوس، بحضور الفنان حسين الإمام.

وأوضح بشارة فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم” أنه كان يتحدث مع أحمد زكي للتوقيع على فِيْلم “بلانكو” بنوع من الفكاهة، مشيرًا إلَّى أن الفِيْلم كان يمثل تحديًا له.

قال أحمد قالي لماذا أنت أبيض أخبرته أنني سأفكر فِيْك يومًا ما لأن الفِيْلم الذي سأخرجه سيجعلك نجمًا ومكافأتك أكبر من مكافآتي “، مشيرًا إلَّى أنه وقع فِيْ النهاية” فارغًا “.

وأضاف خيري بشارة أن العلاقة مع أحمد زكي قوية جدًا، فعَنّْدما عاد من مهمته فِيْ هُولندا كان يبحث عَنّْ بطل قومي ليظهر فِيْ جميع أفلامه، والشخص الوحيد الذي آمن به فِيْ البداية. . كان الوقت أحمد زكي، مضيفًا أن الفنان الراحل كان من أكبر نجوم المشهد الفني بين جيله.

وأشار إلَّى أن أحمد زكي كان نجمًا عَنّْدما بدأ معه فِيْ فِيْلمه الأول وحصل على مشاهدتين أو ثلاثة من خلال دور مساند، ثم جعله نجمًا فِيْ فِيْلم “بلاك جاك رقم 70″، وتم تقديم اسمه. إلَّى كَمْال الشناوي وماجدة الخطيب وتيسير فهمي، معلّقين أن “زكي” فِيْ ذلك الوقت كان عمله معه مطيعًا وشخصية خاصة. لأنه يعاني من القلق، فهُو كريم وكريم للغاية.

وحول رده على أزمة شعر أحمد زكي فِيْ فِيْلم “كابوريا” قال خيري بشارة إنه لا يريد إثارة أزمة ضده. حَقيْقَة أن أحمد زكي رحل عَنّْ عالمنا ولن يتمكن من الرد عليه كَمْا يشاع البعض.

وأشار إلَّى أن هذه الأزمة جاءت ردا على أحد متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي كان “ممتنا” وأظهر أن الأمر غير صحيح، معلقا أنه أراد الرد فقط لإبلاغ الجمهُور بالحَقيْقَة وعدم الانجرار. فِيْ الأكاذيب

وأكد خيري بشارة أنه رد حفاظا على حقه وجهده فِيْ العمل الذي كان يقوم به. لأنه ليس من الطبيعي أن يرى معلومات كاذبة تنتشر ولا ترد، مبيناً أنه رد على أحمد زكي فِيْ الحياة، عام 1990، عَنّْدما ادعى ونسب إليه فكرة قِصَّة شعر، لكن “زكي” فعل ذلك. لا ترد بعد من كشف الحَقيْقَة.

وأعرب خيري بشارة عَنّْ استيائه من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحوا “روبوتات” تتحرك فِيْ أي اتجاه، ضد المنطق والاستدلال البشري، مضيفًا “كل الناس يرددون نفس الكلمات، وهذا يؤكد أن هذا النوع من الأشخاص يقوم على أساسه”. على افتراض عدم وجود حملة ضدهم. لأن الناس يحبونه كثيراً لدرجة أنه لا يعاني من الهُواجس، لذا فهم مثل الروبوت ويتحدثون عَنّْ حَقيْقَة أنني لم أجيب على أحمد زكي. لأنه مات ولكني أجبته وهُو موقوف ولم يقل ذلك حينها.

فاجأ بشارة البعض لأنه يعتقد أن الرد ليس تمثيليًا صامتًا لأحمد زكي، وتابع “البعض أثنى على الجمهُور، كَمْا روى قِصَّة مختلفة عَنّْ قِصَّة الفِيْلم المعروفة … نعم، لم يحدث ذلك. لقد ارتكبت جريمة، لكن لماذا لم أرد على الناس الذين عاشوا فِيْ لالاند … واستمروا فِيْ السقوط إذا كنت لا تريد حاجة حيث قلة العمل ليا، والشيء الطبيعي هُو الرد وكشف القِصَّة، لأن توفِيْق الحكيم مات، ومات عبد الناصر والسادات، إذا علمنا شيئًا عَنّْهما، يجب أن نحكي القِصَّة “.

وكان خيري بشارة قد كتب على صفحته الشخصية على موقع “فِيْسبوك” قائلاً “كلاهما يكذب، والنجاح الباهر دائمًا يأتي بأكاذيب ويروج لها. معظم الملاكَمْين العاديين من الطبقات الشعبية التي أعشقها، معظمهم إن لم يكن كلهم ​​، حلقوا رؤوسهم بأسلوب قص شعر تايسون الشهِيْر، لذلك قررت حلق شعر أحمد زكي.

واضاف “احمد زكي اعترض بشدة فاحضرت الحلاق فِيْ اليوم الاول قبل التصوير وهددته اذا لم يمتثل للأمر لن يكون هناك تصوير غدا. اختفى احمد زكي لفترة وظهر بعد الحلاقة. كَمْا أراد. وكان سعيدًا جدًا بنفسه وأعجب بمظهره “.

تدور أحداث فِيْلم “كابوريا” للمخرج خيري بشارة، وتأليف وسيناريو عصام الشماع، حول قِصَّة “حسن هدهُود” الملاكَمْ الفقير الذي يطمح إلَّى البطولات والشهرة والمجد، ولكن أثناء مشاركته صدفة فِيْ مباراة فِيْ. قصر رجل ثري يعجب به الجمهُور ويحصل على مردود مالي ضخم، وينتقل للحياة ويعيش فِيْ القصر، وشارك الفنان أحمد زكي فِيْ الفِيْلم بطولة الفنانين رغدة، حسين الإمام، سحر رامي، يوسف داود ومحمد لطفِيْ وآخرون.