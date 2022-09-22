دائرة الحكام تؤكد تعرض النصر للظلم وهدف حمدالله غير صحيح

أعلنت إدارة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، أبرز قرارات التحكيم فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

وأكدت إدارة الحكام أن رفض هدف مهاجم الاتحاد عبد الرزاق حمدالله فِيْ مرمى الخليج كان قرارا صائبا بسبب تسلل، وتدخل حكَمْ الفِيْديو وطلب ة التسديدة كان قرارا خاطئا.

من ناحية أخرى أشارت إدارة الحكَمْ إلَّى عدم وجود ركلة جزاء لصالح فريق الاتفاق فِيْ الدقيقة 59 أثناء مواجهة الرائد، لأن اللاعب لمس الكرة برأسه وذهبت إلَّى ذراعه. بدون أي حركة إضافِيْة مؤكدا أن القرار كان صائبا من قبل حكَمْ المباراة.

وفِيْ سياق آخر أوضحت إدارة الحكام أن رفض هدف الفوز الأول الذي سجله عبد الرحمن غريب فِيْ مرمى الباطن فِيْ الدقيقة الخامسة كان قرارا غير صحيح وكان على الحكَمْ احتساب الهدف لأنه لم يكن هناك واضحا. دليل. أن الكرة قد غادرت الخط الجانبي.

واصلت إدارة الحكام توضيح الأخطاء فِيْ الجولة الرابعة من الدوري السعودي الروشن، مؤكدة أن لاعب الوسط البرازيلي بيتروس، نجم الفاتح ولاعب النصر السابق، استحق البطاقة الحمراء بشكل مباشر فِيْ الدقيقة 83 من المباراة. مباراة من الطائي لاستخدام مسامير الأحذية فِيْ منطقة تعرض سلامة اللاعب الخصم للخطر.