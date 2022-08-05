دارين حداد تفجر مفاجأة حول زواجها هناك رجل فِيْ حياتي

ووصفت الفنانة التونسية دارين حداد الزواج بأنه “كارثة لا مفر منها” وشددت على أن الزواج مسؤولية الطرفِيْن، ويجب على كل منهما أن يكون على علم به ويكون قادرا على تحمله.

فاجأ دارين حداد مفاجأة خلال مقابلة مع “العرب اليوم” على هامش عرض “مانجا الهندي” المسرحي، على مسرح جلال الشرقاوي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وأشار حداد إلَّى حماسه للتواجد باستمرار عبر “السوشيال ميديا” للتواصل الدائم مع متابعيه.

يشار إلَّى أن آخر أعمال حداد الدرامية كانت مسلسل “بول” مع كوكبة من النجوم منهم حسن الرداد وأروى جودة ونجلاء بدر وسلوى عثمان وحلا فاخر ومحمود حجازي وعثمان محمد علي بالإضافة إلَّى الفنانة. . مصطفى فهمي وهِيْ الوظيفة التي تعرّف عليها فِيْ رمضان الماضي.

بدأت دارين حداد مشوارها الفني عَنّْدما ذهبت إلَّى مصر عام 2011 ودرست فِيْ مدرسة خاصة للتمثيل، فزارتهم النجم العربي عادل إمام ولفت انتباهها فِيْ التمثيل، فقدمها لابنه المخرج رامي إمام الذي عينها. دور فِيْ مسلسل “فرقة ناجي عطا الله” عام 2012.