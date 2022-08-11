دارين حداد لا أستطيع تقييم نفسي.. وتدربت على الرقص لـ3 أشهر

وتعتبر مسرحية “المانجا الهندية” هِيْ الأولى من بطولة الفنانة المصرية التونسية دارين حداد، والتي تأثرت كثيرا بها، خاصة بالنسبة للرقص والات الغنائية التي احتوتها، حيث وجدت هدفها فِيْ تقديم عرض غنائي متكامل. .

كشفت دارين عَنّْ استعدادها للأداء المسرحي وخاصة التدريب على الرقص الشرقي والهندي الذي بذلت الكثير من الجهد فِيْ تعلمه.

وقالت حداد إن تواجدها على مسرح جلال الشرقاوي لتقديم المسرحية يعَنّْي الكثير بالنسبة لها حيث أنها مسرح وقف معظم عمالقة المسرح والكوميديا ​​فِيْ مصر والوطن العربي، على أمل أن تلتقي. توقعات الجمهُور.

من جهة أخرى، أشار حداد إلَّى أن أسباب ابتعاده عَنّْ الدراما المصرية لمدة عامين تعود إلَّى أزمة فِيْروس كورونا التي ضربت العالم وتسببت فِيْ توقف العديد من الأعمال ؛ مما جعلها حاضرة خلال تلك الفترة فِيْ تونس وقدمت فِيْها بعض الأعمال الدرامية التونسية مثل مسلسل “الجاسوس”.

وشارك حداد فِيْ مسلسل “بابلو” مع كوكبة من النجوم منهم حسن الرداد، أروى جودة، نجلاء بدر، سلوى عثمان، هالة فاخر، محمود حجازي، عثمان محمد علي، وكذلك الفنان الماهر مصطفى فهمي، الذي هُو العمل المعروض عليه فِيْ شهر رمضان.