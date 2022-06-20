داليا إبراهيم ممثلة كلمني شكرا ومشهدها مع عمرو عبد الجليل ماذا قالت عنه؟ فيديو

عادة ما اتصلت بي الفنانة داليا إبراهيم ، شكراً ، بعد غياب طويل عن الشاشات ، للإدلاء بتصريحات أثارت تفاعل الجمهور معها في الساعات القليلة الماضية.

واستضافت الإعلامية ياسمين عز الفنانة داليا إبراهيم في آخر حلقات برنامجها “كلام الناس” على قناة “كلام الناس”. ام بي سي مصر ، مساء الأحد 19 يونيو 2022 ، بعد اعتزالها الفن لمدة 10 سنوات وارتداءها الحجاب ، للحديث عن دورها في فيلم كلامني شكران والأدوار الأخرى التي شاركت فيها.

داليا ابراهيم ممثلة

الفنانة المعتزلة داليا إبراهيم ، ممثلة ، لعبت العديد من الأدوار في الأفلام والمسلسلات ، وتميزت بملامح وجهها الدقيقة. شاركت في فيلم خالد يوسف الكلمني شكراً مع الفنان عمرو عبد الجليل ، كما ساهمت في مسلسل الليل والأخير مع الفنان يحيى الفخراني ، العندليب في دور شادية وكناريا وشركائها بوابة حلواني. الجزء الرابع.

شاركت داليا إبراهيم كممثلة في فيلم هارمونيكا مع إلهام شاهين ومحمود عبد العزيز ، وكان آخر دور لها في فيلم “كلمني شكران”.

داليا ابراهيم اتصل بي شكرا

تصدرت داليا إبراهيم كالمني مواقع التواصل الاجتماعي بسبب دورها في الفيلم ، حيث قالت إن المخرج خالد يوسف استطاع إقناعها بعد رفضها ، حيث توجهت إليه متسائلة: كيف أفعل هذا المشهد؟ ومع ذلك ، أقنعها وأدى الدور بالفعل.

وأضافت داليا إبراهيم عن دورها في فيلم “ كلامني شكران ” أنه أثار القلق والجدل الواسع عند عرض الفيلم لأن الجمهور لم يكن معتادين على مشاهدتها بشكل جريء ، لكن مخرج الفيلم أقنعها بأنها ممثلة وأنها هي. لا ينبغي التفكير بهذا المنطق.

مشهد داليا ابراهيم في فيلم كلمني شكرا

ووصفت الفنانة داليا إبراهيم مشهدها في فيلم كلمني شكران ، حيث اختلط بالكوميديا ​​، مما جعله يمر بسلام لأنه لم يقدم بطريقة مبتذلة.

يمكنكم مشاهدة حلقة داليا ابراهيم وتصريحاتها عن كلمني شكرا من الفيديو التالي:

https://www.youtube.com/watch؟v=uXFm9UEqEzM