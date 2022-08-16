داليا البحيري توجه رسالة إلَّى أنغام تفهمك لغيرك أدب

وجهت الفنانة المصرية، داليا البحيري، رسالة إلَّى زميلتها المطربة أنغام، بعد أن أنهت خلافاتهما التي استمرت قرابة 9 سنوات.

وكتبت داليا البحيري فِيْ رسالتها إلَّى أنغام عبر حسابها على تطبيق إنستجرام “الكلمة الطيبة لها تأثير، فهمك للآخرين هُو الأدب، مراعاة المشاعر نبل، الحفاظ على الود والصداقة، وما تقدمه. للآخرين متروك لك “.

وأضاف تفاعلاتك مع الآخرين تؤثر على شخصيتك أكثر مما تؤثر عليهم. تحدد بعض المواقف فِيْ الحياة من أنت. لا تبخل على الجمال وتبقى بدونه. أنغام أنت جميلة … أحبك “.

حرصت أنغام (50 سنة) على التجاوب السريع مع رسالة داليا البحيري (51 سنة)، بتعليق قالت فِيْه “بحبك يا أجمل أحلى وأجمل أناقة. القلب “. ، دودو. “

وأشاد الجمهُور بالنجمتين ومحاولتهما إذابة الجليد لاستعادة علاقتهما بعصرها السابق، خاصة بعد أن رقصت أنغام على أغنية “بيلا تشاو” التي اكتسبت شهرة كبيرة بعد المسلسل الإسباني “لا هاوس أوف بيبر”. على الساحل الشمالي قبل أيام قليلة.

ونشرت أنغام الفِيْديو عبر حسابها على إنستجرام وعلقت عليه قائلة “أحلى ديدي … بحبك يا ديدي”، فِيْ إشارة إلَّى داليا البحيري التي كانت برفقتها.

بدأ الخلاف بين الفنانتين من خلف كواليس تصوير مسلسل “فِيْ غمضة عين” الذي شهد تجربة أنغام الأولى والوحيدة فِيْ مجال التمثيل، وقد تردد فِيْ ذلك الوقت أن كل واحد منهما رفض. اكتب اسم الثاني من قبل على لوحة العمل.

برنامج “فِيْ غمضة عين” عام 2013، تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش، بطولة أنغام، داليا البحيري، حمدي أحمد، رجاء الجداوي، هنا الشوربجي، محمد آل. – الشقيري، وأحمد وفِيْق، وأحمد حلاوة، ونجلاء بدر، وفتوح أحمد.

وتدور أحداثه حول “فاطمة / تؤديها داليا البحيري” و “نبيلة / أنغام” صديقتان نشأتا معًا فِيْ دار للأيتام، حتى عملتا كَمْشرفِيْن فِيْ نفس الميتم، وعانتا من قسوة الحياة. فِيْ دار الأيتام، حتى تكتشف نبيلة أن لديها شيئًا لذيذًا وتذهب لرؤيته.

على طول الطريق، يقع حادث وتعتقد صديقتها أنها ماتت، فتتظاهر بأنها ترث الثروة. تعاني نبيلة من فقدان الذاكرة، وعَنّْدما تتعافى بعد سنوات صدمت من موقف صديقتها وتقرر الانتقام منها. انها.