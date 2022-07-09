داليا البحيري زوجي خطف الأضواء أكتر مني فِيْ فِيْديوهات التيك توك

كشفت الفنانة المصرية داليا البحيري، عَنّْ كواليس رسمها وتلوينها فِيْ مبادرة أطلقها صديقها الفنان أحمد فريد ودعت عدة فنانين للمشاركة.

وقال البحيري لـ “العرب اليوم” إنه كان متحمسًا للفكرة عَنّْدما أخبره عَنّْها صديقه أحمد فريد، مشيرًا إلَّى أنه رسم تحت ضغط شديد بسبب إزعاج المكان لأنه اعتاد الرسم فِيْ صمت.

وأضاف “بعد رسم لوحة فِيْ الحفل، وجدت أنها مليئة بالأفكار ومليئة بالناس”، وقال ربما أنت تعبر عَنّْي.

وتابعت الفنانة المصرية قائلة إن من هُواياتها الاستماع للموسيقى أثناء الرسم أو فِيْ سيارتها أثناء القيادة.

قالت الفنانة داليا البحيري، إنها شجعت زوجها على تجربة تيك توك، بعد أن كانت مزحة بالنسبة لها، مشيرة إلَّى أن الجمهُور شجعه كثيرا “إنه أكثر نجاحا مني، يقولون إنه سيحقق” “. تبقى فِيْ المنزل، وأنا كذلك كقاعدة.

وكشف البحيري عَنّْ سير عرض الجزء الخامس من مسلسل “يوميات زوجة فروستيد أوي”، وقال إن المنتج والمخرج أحمد نور قرر عرض العمل وتم إيقافه حتى الآن.

مسلسل “يوميات زوجة متجمد” بطولة داليا البحيري، خالد سرحان، سمير غانم، رجاء الجداوي، مروة عبد المنعم، إيمان السيد، شيماء سيف، حسن عبد الفتاح، شريف باهر، نور إيهاب. جمال يوسف، عبير عادل، كَمْال السيد، محمد غنيم، نور المغربي، محمد أبو داود، علاء زينهم، بالإضافة إلَّى ظهُور العديد من الفنانين كضيوف شرف، والمسرحية من تأليف أماني درغام وإخراج. احمد نور.