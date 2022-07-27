داليدا تحتفل مع زوجها رامي عياش ونجوم “العين بالعين” بانتهاء التصوير

شاركت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش، فِيْ احتفال زوجها الفنان رامي عياش، ورفاقهما النجوم، أبطال مسلسل العين فِيْ العين، من أجل تصوير المسرحية التي أخرجتها رندا علم. . ، وانتاج شركة الصباح.

وثقت داليدا مجموعة من الفِيْديوهات ظهرت فِيْها مع زوجها، حيث كانت حريصة على مشاركة لحظة الاحتفال، حيث بدت متكئة عليه وتعانقه أثناء غنائه، وبدت وكأنها مندمجة معه.

وبهذه المقاطع، أظهرت داليدا مدى دعمها لزوجها فِيْ مجال التمثيل، حيث صرحت سابقًا بأنها معجبة جدًا بموهبته.

وتداول الجمهُور الفِيْديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بالعلاقة الرائعة بين داليدا ورامي، ومثنيا على فريق المسلسل، مشيرا إلَّى أن أجواء الحب بدت واضحة من خلال تفاعلهما فِيْ الحفل.

كَمْا شاركت الفنانة سيرين عبد النور، فِيْ عرض الستوري على حسابها على انستجرام، مقطع فِيْديو وثقت فِيْه أيضًا أجواء الاحتفال فِيْ نهاية التصوير، حيث بدا الجميع فِيْ غاية السعادة والرقص والغناء. اغنية “مبروك” لرامي عياش وفِيْ الكليب ظهر فِيْها قالب الكيك المطبوع عليها.

وفِيْ مقطع آخر، رافق عياش عبد النور وهُو يغني “يا بنت السلطان”، فِيْما ترقص الأخير بجانبه، بدت علامات السعادة على وجهه.

كَمْا ظهر فِيْ المقاطع عدة نجوم أكشن منهم رودريغ سليمان وتوني عيسى ويوسف حداد ومجدي مشموشي ودانا حلبي.

وفِيْ السياق ذاته، أعلنت مديرة المسرحية، رندة علم، عبر منشور على “ إنستجرام ”، انتهاء تصوير المسلسل، حيث نشرت صورة جماعية مع الفريق بأكَمْله، ورفقت الصورة بالتعليق. الذي عبر عَنّْ سعادته الكبيرة بهم، والوقت الذي قضاها معهم فِيْ المجموعة، وهُو 46 يومًا، تمنوا أن تنال قصته إعجاب الجمهُور، ووصفها بـ “قِصَّة حلوة”.

وكتب عالم “اليوم هِيْ الصفحة الأخيرة بقِصَّة جميلة جدًا. أنا متأكد من أنك ستحبها. القِصَّة ليست مجرد تاريخ المسلسل، ولكن 46 يومًا. لقد أخذوا رأيي، لقد قضيتها مع الأفضل.” و احلى شئ فِيْ العالم اكيد غاب كثير من النجوم عَنّْ الصورة و خاصة حبي سيرين عبد النور و شكرا جزيلا لك. غراندي من أجل الشركة العظيمة التي وحدتنا جميعًا “.

وتدفقت تعليقات الجمهُور، معربة عَنّْ حماسهم لعرض ومشاهدة المسلسل، خاصة أنه سيجمع ثنائي جديد من رامي عياش وسيرين عبد النور، مؤكدة على التناغم الذي بدا واضحًا بينهما.

ومسلسل “العين فِيْ العين” من تأليف سلام كسيري وإخراج رندة علم ويشارك فِيْ بطولته رامي عياش وسيرين عبد النور وفنانين آخرين، وتدور أحداثه حول الحركة والعاطفة.