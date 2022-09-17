دانا جبر تنشر صورة والدتها فِيْ ذكرى ميلادها عيدك فِيْ الجنة أجمل

استذكرت الفنانة السورية دانا جبر والدتها الراحلة هنادي جبر فِيْ عيد ميلادها بكلمات مؤثرة، واصفة والدتها بأنها ريحانة قاسمة ومهتمة.

وأشارت دانا جبر إلَّى الأثر النفسي الكبير الذي تركه رحيل والدتها عليها، مشيرة إلَّى أن إجازتها فِيْ الجنة أجمل بكثير.

وشددت الفنانة السورية على استحالة التعويض بعد أن فقدت والدتها حنانها وحنانها وإحسانها، متمنية الرحمة والمغفرة لروح والدتها، ورفقت كلماتها المؤثرة صورة لأمها الراحلة.

وخرجت تعليقات عزاء الفنانة على رحيل والدتها، متمنية الرحمة لروحها وخلودها فِيْ الجنة، وكذلك الصبر والراحة لابنتها وجميع أفراد أسرتها، بالإضافة إلَّى إبراز الدور الكبير للأم فِيْ الحياة. من أي شخص مهما كان عمره، مع الإشارة إلَّى الأثر النفسي السلبي لفقدان الأم والشوق الكبير لها إلَّى الأبد.

ومن أبرز النجوم الذين تفاعلوا مع تدوينة دانا جبر الفنان السوري محمد حداكي الذي علق بالقول “رحمها الله بس يموت الأب أو الأم ويدمر الجزء الآمن من قلوب أطفالهم”.

وتابع “رحمها الله. لقد تم إعفاؤها بالتأكيد من معاناة السنين. بارك الله فِيْك وعلى أسرتك، ويحفظك بصحة جيدة “.

تلقى تعليق الفنان نصيبه من التفاعلات وردود المتابعين الذين يدعمون وجهة نظره ويؤكدون صحة أقواله وأفكاره.

دانا جبر لقد تاهت بعد أن أصيبت أمي بالسرطان

كانت جبر قد تحدثت فِيْ مقابلة سابقة، لإحدى المنصات، عَنّْ ألمها وحزنها الشديد بعد فقدان والدتها، واصفة هذه الخسارة بأنها كبيرة بالنسبة لها على جميع المستويات، فِيْ إشارة إلَّى طبيعة العلاقة الجميلة التي كانت تربطها. مع المتوفاة لأنها أم وصديقة وأخت.

وذكرت أنها كانت فِيْ حالة ضياع منذ اكتشاف والدتها سرطان حتى وفاتها، مؤكدة على دور عماتها فِيْ الوقوف بجانبها ودعمها فِيْ معاناتها المؤلمة.

وفِيْ سياق آخر، أكدت دانا جبر منذ فترة أنها مخطوبة، مشيرة إلَّى أنه كان من الصعب عليها أن تجد الوقت لمقابلة حبيبها بسبب ظروف السفر إلَّى لبنان والأردن للعمل.

كَمْا نفى خلال اللقاء أنه كان غائبًا تمامًا عَنّْ المشهد الفني، لكنه تحول إلَّى العمل فِيْ مسلسلات على المنصات الإلكترونية، مثل مسلسله الجديد “بيوت ورقية”، بالإضافة إلَّى مسلسل آخر سيصدر قريبًا تحت عَنّْوان. “أدولف جولد”.

ونفت تقليدها أو التأثر بأي فنانة أو فنانة، معتبرة نفسها مؤثرة، بحسب تصريحها، مع شرح الآثار السلبية لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي التي فاقت الآثار الإيجابية، خاصة فِيْ مجال الفن والفنانين. .