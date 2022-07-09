دانا جبور قضية ترقيع غشاء البكارة بـ”شرف” لها أهداف بينها المسامحة

قالت الكاتبة السورية ديانا جبور، إن المرأة تحتل مكانة أساسية فِيْ حياتها ومصالحها العامة، لذلك من الطبيعي أن ينعكس هذا الاهتمام فِيْ الدراما، وتحاول من خلالها أن تعرض للناس قضية معرفِيْة وإعلامية بالإضافة إلَّى امتلاكها. مرح.

تحدث جبور فِيْ مقابلة مع العرب اليوم عَنّْ تجربته الأولى بالتعاون مع نجله المخرج ماجد الخطيب الذي لم يسمح له بالتدخل فِيْ التنفِيْذ، ويتفهم سبب هذا التواصل بين الابن والأم. ، سيصبح شيئًا مثل الوصاية.

وأضاف أن هناك تعديلات على النص وبعض المناقشات، لأن معظم التعديلات تمت دون مناقشة، وتمنى لو سمح له بحضور أكثر فِيْ التنفِيْذ، ولكن المهم أن تكون النتيجة مرضية، وفاز مجيد الخطيب بالرهان وبشهادة الجمهُور والصدى الايجابي للعمل.

أوضحت ديانا جبور الغرض من إثارة موضوع ترقيع غشاء البكارة داخل العمل، أن هذه العمليات تحدث كثيرًا فِيْ المجتمعات، لأنه عَنّْدما ترتكب الفتاة خطأ فِيْ علاقة عاطفِيْة، فلا أحد ينفتح عليها، وما يحدث فِيْ الحياة. لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عَنّْها فِيْ الدراما، وجزء من أهمية الدراما أنها تتعلق بالواقع. الأمر الآخر هُو أن هناك قيمة أكثر أهمية، وهِيْ الحياة، ولا يحق لأحد أن يأخذ حياة شخص آخر لأنه ارتكب خطأ.

أشادت ديانا جبور بأداء الفنانة أمل عرفة، واصفة إياها بالفنانة المتميزة، ولم تواجه أي مشكلة فِيْ كتابة مسرحية خاصة لها.