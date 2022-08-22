دانيلا رحمة تُبكي نور الدين يوسف على الهُواء.. وتكشف امتلاكها لـ”حدس خارق”

جعلت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة المذيعة الإماراتية نور الدين يوسف تبكي، مما اضطرها للتوقف عَنّْ التصوير، خلال ظهُورها معه فِيْ برنامج “من القلب”.

تأثر يوسف عَنّْدما سأل رحمة عَنّْ المواقف التي تؤثر عليها أكثر من غيرها، وأجابت الأخيرة بأنها تعاني كثيرًا من رؤية شخص يعَنّْي لها الكثير، وكانت تراه قوياً طوال حياتها، يمر بلحظات ضعف. .

وهُو الأمر الذي لمس نور الدين على ما يبدو لإخفاء وجهها عَنّْ الكاميرا وسط بكائها الشديد، وتساءلت دانييلا عَنّْ السبب، فأجابت بأنها تذكرها بلحظات الضعف التي مر بها والدها بسبب مرض عانى منه، وكان من بينها. الأوقات الأكثر صعوبة التي عاشها.

وفِيْ تصريحات أخرى، أكدت دانييلا رحمة أن لديها حاسة سادسة تجعلها تتنبأ بحدوث بعض الأشياء فِيْ الحياة، من خلال الأحلام التي تراها فِيْ أحلامها، مؤكدة أن هذا الأمر بدأ معها عَنّْدما كانت صغيرة عَنّْدما رأت فِيْ حلم. أن جدها قد مات، فاستيقظت على خبر وفاته فِيْ الواقع، وكانت حامل بسبب وفاته، ودخلت فِيْ نوبة حزن شديد.

فِيْ قِصَّة غريبة شاركها مع الجمهُور. قالت دانييلا إنها عَنّْدما شاركت فِيْ مسابقة الرقص مع النجوم، كانت متأكدة تمامًا أنها ستفوز بهذه المسابقة، لأنها رأت نفسها فِيْ المنام بفستان أحمر، واستقبلها الناس وألقوا عليها الورود الحمراء.

وروى قِصَّة أخرى أنه كان يحلم بالشخص الذي يحبه ويرفض الكشف عَنّْ هُويته واسمه، وهُو أمر لم يكشف عَنّْه، واتصل به وحذره، لكن رغم كل الاحتياطات، تعرض نفسه لشيء سيء للغاية.

وفقًا لدانييلا، فإن ما تختبره يتجاوز الحس السادس، وهُو أكثر مما وصفه، ويتعلق بالأمور الروحية.

وأكدت خلال نفس الحلقة أنها تلقت عروضاً من ممثلين من خارج الوطن العربي، وهذا يعتبر سهلاً بالنسبة لها لأن اللغة الإنجليزية هِيْ لغتها الرئيسية، لكنها لا تنظر إلَّى مكانها ولن تكون حتى. فِيْ هُوليوود إلا بنص قوي ودور يحقق طموحه، ولديه أيضًا عقود يجب أن يفِيْ بها فِيْ الوقت الحالي. .

من ناحية أخرى؛ تشارك الفنانة دانييلا رحمة فِيْ الجزء الثالث من مسلسل “For Death” الذي سيعرض خلال الموسم الدرامي لرمضان 2023.

نشرت دانييلا الإعلان التشويقي للمسلسل عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت فِيْ البرومو مع الممثلة ماجوي بوغسون، بينما كانتا مستلقية على شاطئ مصاب بكدمات.

وأرفقت دانييلا رحمة بالبرومو جملة تتناسب مع بيئتها، وكان نصها “لا تعرف قيمة الحياة لتجربة الموت”. .

المسلسل من تأليف نادين جابر، وإخراج فِيْليب أسمر، وإنتاج إيجل فِيْلمز، والمنتج جمال سنان، وبطولة ماغي بو غصن، ودانييلا رحمة، ومحمد الأحمد، وباسم مغنية، ونجوم آخرين.