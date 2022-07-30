دانييلا رحمة وماغي بوغصن تشوّقان لـ”للموت 3″ بنجاتهما من الغرق

أكدت شركة إيجل فِيْلمز بدء الاستعدادات اللازمة للجزء الثالث من مسلسل “من أجل الموت” الذي يقام فِيْه سباق رمضان 2023، وعلقت عليه بقولها “لا تعرف قيمة الحياة لتجربة الموت. .. “

ونشرت شركة Eagle Films مقطع فِيْديو عَنّْ شوقها للمسلسل عبر صفحتها على Instagram، كشفت خلاله نجاة سحر وريم من الموت بعد رمي سيارتهما فِيْ البحر فِيْ نهاية الجزء الثاني.

وظهرت الممثلتان ماغي بو غصن ودانييلا رحمة اللتان روجتا للمسرحية أثناء نومهما على الشاطئ وكأنهما منهكين من السباحة لساعات قبل الوصول إلَّى بر الأمان.

وبحسب هذا الفِيْديو، واجهت سحر وريم الكثير من المصاعب، وهذا واضح من الندوب الكثيرة التي تناثرت على وجهِيْهما.

فِيْ غضون؛ وأكدت مصادر خاصة لـ “العرب اليوم” أن “إيجل فِيْلمز” لم تعلن عَنّْ وجود جزء ثالث من مسلسل “الموت”، إلا عَنّْد وضع الحبكة المناسبة لإكَمْال هذا العمل، بعيدًا عَنّْ التكرار والرتابة.

وكشفت مصادر عَنّْ أن الكاتبة نادين جابر بدأت بالفعل فِيْ كتابة المسرحية، ومن المرجح أن تتضمن دخول شخصيات جديدة فِيْ الجزء الثالث على غرار الجزء الثاني الذي ظهر فِيْه عدة ممثلين أضافوا نكهة مميزة على المسرحية أحداث العمل.

ولاقى هذا الإعلان الكثير من التفاعل، حيث أكد المعجبون أن الجزء الجديد سيحقق العديد من المفاجآت ويحقق نجاحًا كبيرًا فِيْ السباق الرمضاني.

وطالب عدد من المتابعين بظهُور أمير الذي يؤدي دوره الممثل بديع أبو شقرة، وعلق قائلاً “خرجت من البحر يعَنّْي يمكنك دائمًا البحث عَنّْ أمير من القبر. ليس صعبًا على ذلك. أنت.”

وعلق أحد المتابعين “السحور لم يمت الحمد الله يارب نحن ننتظر إبداعك يا زغير وأنا واثق أنك ستكسر الدنيا فِيْ الجزء الثالث كالعادة. “

وسأل آخرون عَنّْ الأبطال الذين سيقفون أمام سحر وريم، خاصة بعد عمر الذي يجسد شخصيته باسم مغنية، شنق نفسه، مؤكدين عدم وجود هذه الشخصية التي أضفت نكهة مختلفة على العمل، وأحدهم وعلقوا “عمر غادر، حيث لم يظهر هادي فِيْ الفِيْديو، ما فِيْ الجزء معقول. ثالث”.