دبلومات جامعة الملك سعود 1444 مَوعِد وشروط القبول

1444 تاريخ وشروط القبول، جامعة الملك سعود بها العديد من التخصصات والكليات لتناسب توجهات وتوجهات الطلاب والطالبات، حيث قدمت جامعة الملك سعود عددًا من برامج الدبلوم لكل من الرجال والنساء وفق مجموعة من المعايير والمعايير. شروط القبول لذلك سنتحدث من خلال دبلوم جامعة الملك سعود 1444 اهم شروط القبول.

جامعة الملك سعود، المملكة العربية السَعُودِيْة

جامعة الملك سعود من الجامعات السَعُودِيْة التي تتميز بمستواها التعليمي والأكاديمي العالي، وتضم الجامعة العديد من التخصصات والكليات التي تتناسب مع ميول واهتمامات العديد من الطلاب الراغبين فِيْ الالتحاق بجامعة الملك سعود.

دبلومات من جامعة الملك سعود 1444

منحت جامعة الملك سعود شهاداتها للعام 1444 وهِيْ كالتالي

دبلوم الصحة والسلامة المهنية

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الشهادة العامة الثانية.

مدة الدراسة سنة واحدة.

رسوم الدبلوم 12000 ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

دبلوم الأمن الصناعي

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

مدة الدراسة سنة واحدة.

رسوم الدبلوم 12000 ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

دبلوم فِيْ اللوجستيات وإدارة سلسلة التوريد

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

مدة الدراسة سنة واحدة.

رسوم الدبلوم 12000 ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

دبلوم إدارة المكاتب

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

مدة الدراسة سنة واحدة.

رسوم الدبلوم 12000 ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

علوم الكَمْبيوتر التطبيقية

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

مدة الدراسة سنة واحدة.

رسوم الدبلوم 12000 ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

التنظيم والأمانة

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

مدة الدراسة سنة واحدة.

رسوم الدبلوم 12000 ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

دبلوم السكرتارية التنفِيْذية

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

مدة الدراسة سنة واحدة.

رسوم الدبلوم 12000 ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

دبلوم الموارد البشرية

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

مدة الدراسة سنتان.

رسوم الدبلوم 27000 ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

دبلوم شبكات الحاسوب

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

فترة الدراسة سنتان.

رسوم الدبلوم 28 ألف ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

دبلوم فِيْ إدارة الأعمال

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

فترة الدراسة سنتان.

رسوم الدبلوم 24000 ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

دبلوم فِيْ العلاقات العامة

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

مدة الدراسة سنتان.

رسوم الدبلوم 24000 ريال سعودي

المجموعة المستهدفة الطلاب.

دبلوم الأمن والسلامة

تاريخ التسجيل تبدأ التسجيلات بتاريخ 1443/6/11.

الشهادة المطلوبة الثانوية العامة.

مدة الدراسة سنتان.

رسوم الدبلوم 24000 ريال سعودي.

المجموعة المستهدفة الطلاب.

برامج الدبلوم العالي بجامعة الملك سعود 1444

تم البدء بمجموعة من برامج دبلومة الحَلْي للعام 1444 حيث حددت جامعة الملك سعود الرسوم الدراسية لكل تخصص ومَوعِد التقديم له وهِيْ كالتالي

شهادة دبلوم تاريخ التقديم الشهادة مطلوبة مدة الدراسة مصاريف إنهاء مع الضريبة المجموعة المستهدفة التدقيق الداخلي 1443/11/6 ΒΑ سنة واحدة 15000 17250 الطلاب أخصائي مساعد فِيْ الحوكَمْة والتدقيق الداخلي 1443/11/6 ΒΑ سنة واحدة 15000 17250 الطلاب ادارة الموارد البشرية 1443/11/6 ΒΑ سنة واحدة 15000 17250 الطلاب

شروط القبول فِيْ برامج الدبلوم بجامعة الملك سعود 1444

حددت جامعة الملك سعود شروط وإجراءات الالتحاق بأحد مناهجها وشددت على ضرورة استيفاء جميع المتطلبات لكل من الراغبين فِيْ الالتحاق بأحد مناهج جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

شروط القبول فِيْ دبلوم جامعة الملك سعود للبنات 1444

ومن أهم شروط التحاق الطالبات ببرامج الدبلوم بجامعة الملك سعود وأهمها

مطلوب شهادة الثانوية العامة للطالب.

مطلوب سيرة ذاتية جيدة وسمعة طيبة لمقدم الطلب.

من الضروري اجتياز جميع الاختبارات التي تمت أثناء عملية التسجيل.

ضرورة التأكد من صحة وسلامة الطالب البدنية.

يجب دفع جميع الرسوم الدراسية والتسجيل.

شروط القبول فِيْ دبلوم جامعة الملك سعود للبنين 1444

اقترحت جامعة الملك سعود عددًا من الشروط المسبقة للطلبة الملتحقين ببرامج الدبلوم، على النحو التالي

تأكد من حصولك على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

الحصول على شهادة الثانوية العامة وفِيْ حالة الدراسة خارج المملكة يجب إرفاقها بالتساوي.

سيرة ذاتية جيدة وسلوك الطالب الجيد.

اجتياز جميع امتحانات القبول.

للخضوع لفحص طبي.

مطلوب دفع جميع رسوم التسجيل.

آخر مَوعِد لتقديم طلبات الحصول على دبلوم جامعة الملك سعود 1444

تقدم طلبات الالتحاق بأحد برامج الدبلوم بتاريخ 11/6/1443 هـ، حيث أعلنت جامعة الملك سعود بدء العام الدراسي الجديد بتاريخ 23/1/1444 هـ وفق مجموعة من الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن دبلومات جامعة الملك سعود 1444 ومواعيد وشروط القبول وذكرنا أهم برامج الدبلومات العليا وتاريخ التقديم لعام 1444 بجامعة الملك سعود.