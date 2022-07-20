دبلومات جامعة الملك عبدالعزيز 1444 عن بعد ، في ظل البحث والدراسات حول الجامعات والكليات من قبل الطلاب الذي أنهو الدراسة الثانوية حول الدبلومات التي يمكنهم دراستها عن بعد ، ومن تلك الجامعات التي تحتوي على الدبلومات التي يتم دراستها عن بعد ، جامعة الملك عبد العزيز من أهم الجامعات داخل المملكة العربية السعودية، حيث تعمل الجامعة على تقديم العديد من الخدمات التعليمية لطلابها ، تابعوا معنا .

جامعة الملك عبدالعزيز 1444

تعد جامعة الملك عبد العزيز من أهم الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وهي الجامعة الوحيدة التي بدأت رحلتها كجامعة خاصة خاصة. مجانًا لجميع الطلاب السعوديين ولجميع أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب أو الحاصلين على منح دراسية من دول الخليج العربي.

تأسست الجامعة عام 1387 هـ الموافق لتاريخ 1967 م، وبدأ العمل بالجامعة عام 1388 هـ – 1968 م، حيث عملت الجامعة منذ لحظة إنشائها على مواكبة التطور العلمي وقدمت أحدث وأحدث أفضل البرامج والتخصصات التعليمية التي يستهدفها سوق العمل المحلي والعالمي، فقد عملت الجامعة على توفير كافة الإمكانيات التي تلبي طموحات وتطلعات الطلاب، من خلال اختيار التخصصات المناسبة لهم، وفي عام 2022 تم اختيار الجامعة لتكون من بين 3 جامعات مستقلة من الناحية الإدارية والأكاديمية وفق نظام جامعي جديد، وجامعة الملك عبد العزيز هي رابع أكبر جامعة في الشرق الأوسط بعد جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، تليها الجامعة الليبية المفتوحة، وجامعة عين شمس في جمهورية مصر العربية.

دبلومات من جامعة الملك عبد العزيز 1444 عن بعد

أطلقت جامعة الملك عبد العزيز مجموعة من التخصصات المهنية المتميزة المتوافقة مع سوق العمل السعودي، حيث أطلقت هذه الدبلومات من أجل النهوض بالمجتمع السعودي وزيادة تعليمه وثقافته وتأهيله للعمل عن بعد في محاولة لمواكبة ذلك. التعليم الرقمي ونسعى إلى زيادة المهارات والكفاءات العلمية والعملية، على النحو التالي نذكر أهم تخصصات التعليم عن بعد

دبلوم التسويق.

دبلوم المبيعات المهنية.

دبلوم في الإدارة العامة.

دبلوم في البنوك والتأمين.

آلية القبول في دبلومات التعليم عن بعد 1444

أوضحت جامعة الملك عبد العزيز آلية القبول لخريجي الثانوية العامة وخريجي الثانوية العامة للقبول في جامعة الملك عبد العزيز حسب التخصصات والدبلومات المخصصة للتدريس عن بعد.

يتم تقديم الطلب خلال الفترة المحددة بواسطة بوابة القبول على الصفحة الرئيسية للجامعة “”.

يتم تحديد تسجيل جديد، وبعد ذلك يتم ملء البيانات الأولية لإكمال عملية فتح الملف، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة فتح ملف وليس تقديم طلب.

سيقوم البرنامج بتزويد الطالب بكلمة المرور التي قام بإدخالها على الهاتف المحمول من أجل الاحتفاظ بها. وهو أمر مهم عدم إفشاءه للآخرين.

يجب على المتقدم ملء جميع البيانات الشخصية الأكاديمية.

يجب على المتقدم ترتيب رغباته حسب الأولوية.

يجب على مقدم الطلب تحميل المستندات الأصلية المطلوبة بوضوح (الهوية + الاستمارة الثانوية + الصورة الشخصية .. وغيرها من المعلومات الشخصية).

تبدأ المرحلة التالية بتأكيد الطلب، وهو أمر مهم لاستكمال إجراءات القبول.

لن يتم تأكيد الطلب إلا بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة من الطالب، ولا يمكن تعديل البيانات بعد تأكيد الطلب.

يؤدي عدم تأكيد الطلب خلال المدة المحددة إلى إلغاء طلب القبول في الجامعة.

يجب على المتقدم متابعة طلبه من خلال صفحة متابعة برنامج “Enhance”، بالإضافة إلى التأكد من استكمال جميع المراحل حتى مرحلة إصدار الرقم الجامعي والبطاقة الجامعية.

تتم عملية اعتماد قبول مقدم الطلب بعد مطابقة مستنداته الأصلية ومن ثم التحقق من صحة بياناته، حيث يصدر النظام الإلكتروني أمرًا بمنحه بطاقة جامعية.

تطبق الشروط والمقاعد الشاغرة متوفرة.

يحق للجامعة إلغاء قبول الطالب إذا تبين أنه لم يستوف شروط القبول حتى بعد إصدار البطاقة الجامعية.

بعد إعلان نتائج الفرز وترشيحك لمقعد جامعي، من المهم الدخول على الفور إلى صفحة القبول لاستكمال الإجراءات من خلال الموافقة على الرغبة التي تم ترشيحك لها خلال الفترة المحددة.

يخصص برنامج القبول وقتًا محدودًا لتأكيد الموافقة والاستعداد لدفع الرسوم الدراسية من أجل حجز مقعد دراستك ومن ثم الحصول على رقم الجامعة. يمنحك فترة زمنية للقيام بذلك، وإلا فسيتم مصادرة حقك في المقعد.

سيؤدي عدم تأكيد الرغبة وعدم دفع الرسوم الدراسية إلى مصادرة حق مقدم الطلب في الالتحاق بالجامعة.

يتم التحقق من جميع البيانات الشخصية والأكاديمية للطالب وجميع الوثائق المرفقة (الأصلية والملونة).

شروط القبول لدبلومات التعلم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز 1444

كشفت جامعة الملك عبد العزيز عن شروط القبول للدبلومات عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز، حيث يمكن لجميع الطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة التقدم للتخصصات الجامعية التي توفرها الجامعة وفق مجموعة من الشروط التالية

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة السعودية أو ما يعادلها.

أن يكون معدل المتقدم في الثانوية العامة 60٪ أو أكثر.

يجب على مقدم الطلب الحصول على موافقة جهة عمله إذا كان يعمل في القطاع العسكري فقط.

أن يتم دفع الرسوم الدراسية في موعدها بناءً على المواعيد المعلنة على الموقع الإلكتروني لعمادة القبول والتسجيل.

يتنافس جميع المتقدمين على المقاعد بناءً على معايير القبول، ويقارنون أنفسهم مع بعضهم البعض.

يجب أن تكون البيانات المدخلة إلكترونياً مطابقة للوثائق الأصلية المرفقة.

المستندات المطلوبة للتقديم على دبلومات عن بعد 1444

هناك مجموعة من الوثائق والمستندات المهمة للتسجيل والقبول في الدبلومات عن بعد، فهذه المستندات هي مفتاح القبول في التخصصات المعروضة، ويجب على مقدم الطلب الحصول على قبول مشروط لإحضار المستندات المطلوبة في نموذج ة، وهي يتبع

أحضر نسخة المدرسة الثانوية الخاصة بك.

إحضار أصل البطاقة الشخصية.

صورة شخصية ملونة مقاس 6 × 4 سم بخلفية بيضاء (يجب أن تكون الطالبة محجبة).

أصل موافقة صاحب العمل إذا كان يعمل في “القطاع العسكري فقط”.

يجب على الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة إرفاق شهادة صحية من مركز الاحتياجات توضح نوع الإعاقة.

رسوم دبلوم التعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز 1444

حددت جامعة الملك عبد العزيز برنامج دبلوم التعليم عن بعد، وحددت الرسوم للطلاب المقبولين فيه، والتي تُدفع على أساس ربع سنوي. يبين الجدول التالي الذي قدمته الجامعة لتوضيح رسوم دبلومات التعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز

إسم البرنامج عدد الفصول رسوم الدراسة برنامج دبلوم الإدارة العامة أربعة فصول دراسية مبلغ الرسوم الدراسية للفصل الواحد 2500 ريال، وتختلف باختلاف البرامج. برنامج دبلوم البنوك والتأمين أربعة فصول دراسية برنامج دبلوم التسويق ستة فصول دراسية برنامج دبلوم المبيعات المهنية فصلين دراسيين. الرسوم للسعوديين 2500 ريال فقط. الرسوم لغير السعوديين 2500 ريال + 15٪ ضريبة القيمة المضافة.

رابط دبلوم التعليم عن بعد جامعة الملك عبد العزيز 1444

عملت جامعة الملك عبد العزيز على إيضاح المعلومات الكاملة حول الدبلومات عن بعد والتي يتجه إليها العديد من الطلاب والطالبات للدراسة في هذه التخصصات التي يغفلها سوق العمل السعودي باستمرار. أدناه نرفق رابط برنامج دبلوم جامعة الملك عبد العزيز “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم ابرز المعلومات التفصيلية حول دبلومات جامعة الملك عبدالعزيز 1444 عن بعد ، و رابط دبلوم التعليم عن بعد جامعة الملك عبد العزيز 1444 ، و المستندات المطلوبة للتقديم على دبلومات عن بعد 1444 ، و رسوم دبلوم التعليم عن بعد بجامعة الملك عبد العزيز 1444 .