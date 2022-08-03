دبلوماسية أمريكية بايدن استشعر أهمية زيارة السعودية

كشفت القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالرياض، مارتينا سترونج، أن زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة للمملكة جاءت نتيجة لشعوره بأهمية الحضور إليه في هذه اللحظة الحاسمة.

فيديو | القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة بالرياض مارتينا سترونج شعر بايدن أنه من المهم القدوم إلى المملكة العربية السعودية في هذا الوقت الحرج.#الإخبارية pic.twitter.com/f9oFfCzhu7

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 3 أغسطس 2022

زيارة مهمة

وقال سترونج في مقابلة مع مجلة “إن هذه هي الزيارة الأولى للرئيس بايدن إلى الشرق الأوسط خلال فترة رئاسته، لكنه بالطبع زار المنطقة عدة مرات في دوره السابق كنائب للرئيس وعضو في الكونجرس، وهو مجال يعرفه جيدًا”. قناة الإخبارية.

وأضاف سترونج أن بايدن شعر أنه من المهم جدًا القدوم إلى المملكة في هذه اللحظة المحورية من تاريخ المنطقة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترى المنطقة تتواصل وتتقارب بسلام، كما أوضح الرئيس الأمريكي في خطابه وأحد أهدافه الرئيسية.

تعزيز الشراكة حول العالم

وأشار إلى أن هذا هدف وأولوية على رأس أجندة الرئيس بايدن خلال فترة رئاسته، وتعزيز الشراكة والتحالفات حول العالم، واستخدامها لدفع العمل الإيجابي والأهداف المشتركة، ومعالجة بعض التحديات الكبرى التي يواجهها العالم. نحن سوف.

وتابع “أود أن أقول في كلا الأمرين إن الأجندة إيجابية وعلى رأس القائمة تناول بعض التحديات في هذه الزيارة، وأعتقد أن الرئيس ذكر في إحدى المناسبات أن زيارته ستكون جديدة. وفصل واعد في مشاركة الولايات المتحدة في المنطقة “.

التعاون السعودي الأمريكي منذ عقود

وأشار “أعتقد أن ما قصده بذلك كان بالتأكيد في سياق سعودي، حيث يأتي هذا الفصل الجديد الواعد بعد سلسلة طويلة من الفصول الأخرى التي سبقتها ثمانية عقود من الشراكة بين البلدين”.

وأكد أنه خلال تلك العقود الثمانية، نمت الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة وتوسعت في جميع الأبعاد سواء كانت شراكات أمنية أو تعاونًا اقتصاديًا، والتي كانت بالطبع أقدم جزء من العلاقة التي يعود تاريخها إلى الثلاثينيات

وأضاف “وكذلك العلاقات بين الشعبين التي عززت العلاقات. يعتمد هذا الفصل الجديد بشكل كبير على التحول الذي شهدته المملكة ورؤية 2030، والتي ساعدت في فتح العديد من الفرص الجديدة للتعاون بين واشنطن والرياض.

وشدد على أنه تم تحديد الفرص والمجالات التي يرغب البلدان في توسيع تعاونهما فيها في بيان مشترك بعنوان “إعلان جدة” في ختام زيارة الرئيس بايدن للمملكة.