حافظت دبي على مركزها الأول إقليمياً والخامس عالمياً بين أفضل مراكز الشحن البحري، وفقاً لمؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية لعام 2022.

وهكذا، تحافظ دبي على ريادتها العالمية ضمن قائمة أفضل خمس دول فِيْ العالم فِيْ “مؤشر تطوير مراكز الشحن الدولية” (ISCD) لعام 2022، والتي اختارت دبي ضمن المراكز الرائدة عالمياً فِيْ قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، بحسب إلَّى تقرير حديث صادر عَنّْ بورصة البلطيق. تخصص البريطانيون فِيْ التجارة البحرية، بالتعاون مع وكالة أنباء شينخوا الصينية.

ومنحت المنظمة دبي المرتبة الخامسة بين أقوى 10 مراكز دولية للشحن البحري التجاري، للعام الخامس على التوالي، متفردًا بكونها مدينة الشحن العربية الوحيدة فِيْ القائمة.

كانت درجة دبي فِيْ المؤشر لهذا العام 75.74.

تفوقت دبي على المراكز العالمية المهمة مثل روتردام (73.85) وهامبورغ (73.07) فِيْ ألمانيا، ونيويورك / نيو جيرسي (72.58) فِيْ الولايات المتحدة، وأثينا / بيرايوس فِيْ اليونان (68.67)، ثم نينغبو / تشوشان الصينية (66.12). ). من الدرجة السادسة إلَّى العاشرة على التوالي.

بينما جاءت سنغافورة (94.88) درجة ولندن (83.04) درجة وشانغهاي (82.79) وهُونغ كونغ (79.15) فِيْ المراكز الأربعة الأولى فِيْ المؤشر.