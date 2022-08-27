دبي الأولى عربيا والثانية عالميا.. أكبر المدن احتضانا لناطحات السحاب

احتلت دبي المرتبة الأولى عربياً والثانية عالمياً بعد شنتشن بالصين فِيْ قائمة المدن التي تضم أكبر عدد من ناطحات السحاب.

وأظهرت المنظمة الأمريكية غير الربحية CTBUH أن التصنيف يحسب المدن وفقًا لوجود أكبر عدد من ناطحات السحاب فوق 200 متر فِيْ العالم.

وفقًا للبيانات، يوجد فِيْ دبي 107 ناطحة سحاب، وتفخر المدينة أيضًا بكونها موطنًا لأطول ناطحة سحاب فِيْ العالم، برج خليفة، الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا (2716 قدمًا 6 بوصات) فِيْ السماء، أي أكثر من ضعف ارتفاعه. مبنى إمباير ستيت، وحوالي ثلاثة أضعاف ارتفاع برج إيفل. .

برج جدة – المعروف سابقًا باسم برج المملكة – قيد الإنشاء حاليًا فِيْ جدة بالمملكة العربية السعودية، ويهدف إلَّى الوصول إلَّى 1000 متر (3281 قدمًا).

كأول مبنى فِيْ العالم يبلغ ارتفاعه كيلومترًا واحدًا، سيكون ارتفاعه 170 مترًا (550 قدمًا) من برج خليفة.

تم تصميمه من قبل Adrian Smith، نفس المهندس المعماري الذي صمم البرج، وفِيْ 31 ديسمبر 2016، تم الانتهاء من 38 طابقًا، ووصل المستوى المركزي الذي يحتوي على أعمدة المصعد والسلالم إلَّى المستوى 49.

احتلت هُونغ كونغ المرتبة الثالثة بـ 94 ناطحة سحاب، والرابعة فِيْ مدينة نيويورك مع 92 ناطحة سحاب، والخامسة فِيْ شنغهاي بإجمالي 60 ناطحة سحاب، والسادسة فِيْ تشونغتشينغ مع 54 ناطحة سحاب، والسابعة فِيْ كوالالمبور بإجمالي 51 ناطحة سحاب، والثامنة فِيْ جاكرتا. بمجموع 46 وقوانغتشو 46. ناطحة سحاب، العاشرة، ووهان، بإجمالي 39 ناطحة سحاب.

وفِيْ المركز الرابع والعشرين جاءت مدينة أبوظبي والرياض فِيْ المرتبة 43، ومكة فِيْ المرتبة السادسة والستين، والشارقة 75، وجدة 101.

ولا يزال السباق مستمراً، لأنه فِيْ شنتشن وحدها، هناك 162 ناطحة سحاب أخرى بطول 159 مترًا أو أكثر قيد الإنشاء حاليًا، ومن المقرر الانتهاء من 40 ناطحة سحاب على الأقل فِيْ عام 2022.