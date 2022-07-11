دبي تتفوق على موانئ عالمية فِيْ الشحن البحري.. أرقام وإنجازات تاريخية

للعام الخامس على التوالي، نجحت دبي فِيْ الحفاظ على المركز الأول إقليمياً والخامس عالمياً فِيْ مؤشر “تطوير مراكز الشحن الدولية” لعام 2022.

أصدرت بورصة “البلطيق” البريطانية المتخصصة فِيْ التجارة البحرية، بالتعاون مع وكالة شينخوا الصينية، مساء الأحد، أفضل مراكز الشحن البحري فِيْ العالم لعام 2022، والتي تصدر سنويا.

للعام الخامس على التوالي، نجحت دبي فِيْ الحفاظ على مركزها الإقليمي والعالمي، بنتيجة 75.74، متجاوزة روتردام (73.85) وهامبورغ (73.07) فِيْ ألمانيا ونيويورك / نيوجيرسي (72.58 درجة) فِيْ الولايات المتحدة. وأثينا / بيرايوس فِيْ اليونان (68.67). درجات، ثم الصين نينغبو / تشوشان (66.12)، وكلهم فِيْ المرتبة السادسة إلَّى العاشرة فِيْ العالم، على التوالي.

وفقًا لتقرير صادر عَنّْ مركز الشحن الدولي التابع لشينهُوا وبلطيق، ظلت المواقع العشرة الأولى دون تغيير إلَّى حد كبير منذ عام 2022 وتتألف من أربعة مواقع آسيوية وأربعة مواقع أوروبية وموقع دبي الوحيد فِيْ الشرق الأوسط وموقع أمريكي واحد.

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (Unctad) ارتفاع قيمة التجارة العالمية بنحو 15٪ إلَّى 7.7 تريليون دولار فِيْ الربع الأول من عام 2022، بزيادة بنحو تريليون دولار عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب الأمم المتحدة، تزيد قيمة التجارة بنحو 250 مليون دولار عَنّْ الربع الأخير من عام 2022.

كَيْفَ تحافظ دبي على ريادتها فِيْ مجال الشحن البحري

قال مارك جاكسون، الرئيس التنفِيْذي لشركة Baltic Exchange “لقد تفوقت دبي على المدن ذات المراكز البحرية التي يعود تاريخها إلَّى قرون.”

وعزا ذلك إلَّى استثمارات دبي الضخمة فِيْ البنية التحتية، والتي جذبت الأعمال والسياحة، مشيرًا إلَّى أن النقل البحري يلعب اليوم دورًا مهمًا فِيْ صناعات دبي المتنوعة.

تشمل الموانئ التي تم تأسيسها فِيْ دبي جبل علي وميناء راشد، التي تديرها موانئ دبي العالمية، بالإضافة إلَّى مدينة دبي الملاحية المصممة لهذا الغرض.

وقال التقرير إن قرار 2022 بتنفِيْذ الملكية الأجنبية لبعض الشركات الخارجية يعزز طموحات الإمارات فِيْ وضع نفسها كخيار جذاب للأعمال والاستثمارات الدولية.

فِيْ 23 يونيو، أكَمْلت موانئ دبي العالمية شراء Syncreon NewCo، وهِيْ شركة تقدم خدمات النقل بالشاحنات لمسافات طويلة، مقابل 1.2 مليار دولار.

نتائج تحطيم الأرقام القياسية فِيْ التعامل مع الأحجام

قامت موانئ دبي العالمية بمناولة 19.3 مليون حاوية نمطية عبر محفظتها العالمية من محطات الحاويات فِيْ الربع الأول من عام 2022.

ارتفع إجمالي أحجام الحاويات بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي، وبنسبة 1.9٪ على أساس المقارنة بالمثل.

كان نمو المناولة فِيْ الربع الأول من عام 2022 مدفوعًا بأداء مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين.

على المستوى الموحد، خلال الربع الأول من عام 2022، عالجت محطات الحاويات 11.3 مليون حاوية مكافئة، بزيادة قدرها 1.4٪ على أساس التقارير وزيادة 1.1٪ سنويًا على معدل نمو مماثل للمثل.

منطقة لوجستية جديدة

أعلنت موانئ دبي العالمية “دي بي وورلد” وهِيْئة الموانئ السعودية “مواني”، يوم الأحد الموافق 19 يونيو الجاري، توقيع اتفاقية مدتها 30 عاماً.

تبلغ تكلفة الاتفاقية استثمار 490 مليون درهم إماراتي (حوالي 133.4 مليون دولار أمريكي). إنشاء منطقة لوجستية عالية المستوى فِيْ ميناء جدة الإسلامي، فِيْ إطار علاقات التعاون الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وحرص إمارة دبي على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتوحيد الجهُود لخدمة اتجاهات التنمية الشاملة فِيْ المنطقة.

تهدف الاتفاقية إلَّى إنشاء منطقة لوجستية تمتد على مساحة 415 ألف متر مربع، وتشمل مستودعًا للحاويات الداخلية بسعة 250 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدمًا، ومساحة تخزين ومخزن 100 ألف متر مربع، مع إمكانية مضاعفته إلَّى 200000 متر مربع.