دبي تحفز الاستثمار العقاري وتعزز مكانتها عالميا بمرسوم جديد.. الضوابط والشروط

تسعى دبي لتحفِيْز ودفع عجلة الاستثمار فِيْ قطاع العقارات، بما يحافظ على المكانة العالمية للإمارة فِيْ الاستثمار فِيْ هذا القطاع الواعد.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، بصفته حاكَمْاً لإمارة دبي، المرسوم رقم 23 لسنة 2022 بشأن منح حق المساطحة على الأراضي التجارية فِيْ إمارة دبي. دبي بهدف تنظيم عملية استغلال الأراضي التجارية فِيْ الإمارة من خلال منح حق المساطحة عليها، وضبط استغلال الأراضي التجارية التي يرغب المالك فِيْ تطويرها وإقامة مشاريع عقارية عليها، وكذلك التحفِيْز والنهُوض بها. الاستثمار فِيْ القطاع العقاري فِيْ الإمارة، بما يحافظ على المكانة العالمية للإمارة فِيْ الاستثمار فِيْ القطاع العقاري، وتوفِيْر فرص استثمارية وعائدات مالية واعدة للمستثمرين فِيْ القطاع العقاري. .

ما هُو حق المساطحة

حق المساطحة حق عيني يعطي صاحبه حق إقامة بناء أو غرس على أرض الغير لمدة محددة، ويجوز تجديد هذه المدة بالاتفاق بين صاحب الأرض التجارية والمستثمر المستفِيْد. هذا الحق.

ونص المرسوم رقم 23 لسنة 2022 على ألا تزيد مدة حق المساطحة على 35 سنة، ويجوز تمديد هذه المدة بموافقة المالك على ألا تزيد مدتها الإجمالية عَنّْ 50 سنة.

حدد المرسوم شروط تجديد حق المساطحة ليكون نافذاً من تاريخ قيده فِيْ السجل المحفوظ لدى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي بحسب الأحوال، ويبقى ساري المفعول طوال المدة. المنصوص عليها فِيْ عقد المُساطحة ما لم تنقضي مدته أو اتفق الطرفان على إنهائه.

كَمْا ألزم المرسوم المَسَاطَحة أنه فِيْ حالة رغبته فِيْ تجديد حق المُساطحة، يجب عليه تقديم طلب التجديد إلَّى المالك قبل عامين على الأقل من التاريخ المحدد لانتهاء مدة حق المُساطحة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. .

يشمل نطاق تطبيق أحكام المرسوم الأراضي التجارية التي يجوز لمالك الأرض فِيْها، سواء حكومة دبي أو الجهة الحكومية، أو الشركة المملوكة للحكومة أو التي تساهم فِيْها، منح حق المساطحة. على أرض تجارية، وفق الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها فِيْ المرسوم، بما فِيْ ذلك إنشاء حق المُساطحة، وهُو شخص طبيعي أو اعتباري يُمنح حق المُساطحة على الأرض التجارية، وفقًا للعقد الذي يبرمه. مع المالك، وفق النموذج المعد من قبل دائرة الأراضي والأملاك لهذا الغرض.

كَمْا نص المرسوم على وجوب تسجيل حق المساطحة فِيْ السجل لدى دائرة الأراضي والأملاك أو مركز دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال، وفِيْها حقوق المساطحة والعقود المبرمة بشأنها وغيرها من الإجراءات القانونية التي تتم. على أرض تجارية.

مهام دائرة الأراضي والأملاك

حدد المرسوم مهام وصلاحيات دائرة الأراضي والأملاك فِيْ دبي فِيْ هذا الصدد، بما فِيْ ذلك الموافقة على الشروط والضوابط اللازمة لاستغلال الأراضي التجارية من خلال حق المساطحة، وتحديد الأراضي التجارية التي يمنح عليها حق المساطحة بالتنسيق مع الجهات المعَنّْية. الجهات الحكومية، ورفعها إلَّى صاحب السمو حاكَمْ دبي أو من يفوضه للاعتماد.

كلف المرسوم دائرة الأراضي والأملاك فِيْ دبي بوضع المعايير والقواعد التي تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي التجارية التي تمت الموافقة على حق المساطحة فِيْها لضمان حسن استخدامها، وكذلك المتابعة والإشراف على تنفِيْذ المشاريع العقارية المبنية على أساس تجاري. الأراضي وفق أحكام هذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعَنّْية.

تتمتع دائرة الأراضي والأملاك فِيْ دبي، على النحو المنصوص عليه فِيْ المرسوم، بصلاحيات الرقابة والتفتيش على الأراضي التجارية التي مُنح حق المُساطحة عليها بالتنسيق مع بلدية دبي، للتحقق من مدى التزام المُساطحة والمتعاقدين بالشروط. والضوابط والأحكام المنصوص عليها فِيْ هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات النافذة. فِيْ إمارة دبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة فِيْ هذا الشأن.

وألزم المرسوم دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالنظر والبت فِيْ الشكاوى والتظلمات المقدمة إليها من أطراف العقد، والعمل على تسويتها وديًا، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وفقًا للإجراءات المعتمدة من الدائرة فِيْ وذلك بما لا يتعارض مع أحكام قانون المطالبات الحكومية رقم 3 / لسنة 1996 وتعديلاته.

التزامات المساطحة

ونص المرسوم على التزام المساطحة بالتشريعات المعمول بها فِيْ دبي، بما فِيْ ذلك أحكام عقد المساطحة، واستغلال الأرض التجارية وفقًا للغرض المحدد فِيْ العقد المبرم بين المالك والمساطحة، واستكَمْال المنشآت والمباني. على الأرض التجارية موضوع العقد فِيْ المواعيد المحددة، وكذلك إصدار شهادة الإنجاز خلال / 5 خمس سنوات من تاريخ قيد حق المساطحة فِيْ السجل، وكذلك دفع الرسوم المقررة للتسجيل من عقد المساطحة.

كَمْا نص المرسوم على وجوب عدم تغيير استخدام الأرض التجارية محل حق المساطحة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المالك والجهات المعَنّْية فِيْ الإمارة، وكذلك عدم التصرف فِيْ حق المساطحة. بأي شكل من الأشكال القانونية، باستثناء الرهن العقاري، إلا بعد إصدار شهادة الإنجاز. كَمْا ألزم المرسوم المُساطحة بالامتناع عَنّْ أي عمل من شأنه الإضرار بالمالك أو التأثير على استغلال الأرض التجارية بعد انتهاء حق المُساطحة.

رهن مساطحة

نص القانون على إنشاء سجل خاص بدائرة الأراضي والأملاك فِيْ دبي، تسجل فِيْه الحقوق والعقود والإجراءات الناشئة عَنّْ حق المساطحة وفقاً لأحكام هذا المرسوم .. وأجاز المرسوم حق المساطحة فِيْ الرهن. حق المساطحة كرهن تأميني وفقاً لأحكام القانون رقم / 14 / لسنة 2008 بشأن رهن التأمين فِيْ إمارة دبي، شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من المالك ودائرة الأراضي والأملاك فِيْ دبي.

كَمْا تسري أحكام المرسوم رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة فِيْ إمارة دبي على رهن حق المساطحة بما لا يتعارض مع طبيعة حق المساطحة.

ملكية المباني والمنشآت

وفِيْما يتعلق بملكية الأبنية والمنشآت، نص القرار على أن المُساطحة يمتلك خلال مدة حق المُساطحة المباني أو المُنشآت التي أنشأها فِيْ الأرض التجارية، وتنحصر ملكيته فِيْ مدة حق المُساطحة وفترة حق المُساطحة. الغرض الذي أعدت من أجله المباني والمنشآت، وله التصرف فِيْ الإنشاءات والمنشآت المرتبطة بالأرض التجارية بجميع أنواع الإجراءات القانونية على أن يتم إصدار شهادة الإنجاز، والتي يحددها المرسوم بأنها الوثيقة الصادرة عَنّْ بلدية دبي أو سلطة الترخيص المختصة، تفِيْد بأن المشروع العقاري قد اكتمل بشكل دائم، وبما لا يتعارض مع حقوق المالك.

سمح المرسوم للمساطحة بالتصرف فِيْ الوحدة العقارية قبل إصدار شهادة الإنجاز، وفقًا لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2008 بشأن تنظيم التسجيل العقاري الأولي فِيْ إمارة دبي وتعديلاته والتشريعات النافذة. فِيْ الإمارة، بالإضافة إلَّى أي قواعد أو لوائح تضعها دائرة الأراضي والأملاك فِيْ دبي. فِيْ هذا الصدد، تعود ملكية المباني والمنشآت المقامة على أرض تجارية بعد انتهاء مدة حق المساطحة إلَّى مالك الأرض التجارية، ما لم يتفق طرفا عقد المساطحة على خلاف ذلك.

انتهاء حق المساطحة ونقله

حدد المرسوم الحالات التي يجب فِيْها انقضاء حق المساطحة، بما فِيْ ذلك انتهاء مدة حق المساطحة وعدم تجديده، واتفاق أطراف عقد المساطحة على إنهائه قبل انتهاء مدته، وصدور العقد. حكَمْ نهائي من المحكَمْة المختصة بإنهاء حق المساطحة ونقابة الملاك والملاك وفشل المساطحة لمدة ثلاث سنوات متتالية إصدار شهادة إتمام إذا مضى أكثر من خمس سنوات على الإنشاء. المشروع العقاري على أرض تجارية من تاريخ تسجيل حق المساطحة فِيْ السجل، ولم يتمكن المساطحة من إصدار شهادة إتمام لعدم إتمام بناء المشروع العقاري.

كَمْا نص المرسوم على أن حق المساطحة لا ينتهِيْ بزوال المباني أو المنشآت المقامة على أرض تجارية قبل انتهاء مدة حق المساطحة، ويجوز للمسطحة استخدام الأرض التجارية خلال الفترة المتبقية من حق المساطحة مع أي نوع من الإجراءات القانونية.

كَمْا حدد المرسوم حالات نقل حق المُساطحة، بحيث ينتقل حق المُساطحة بعد وفاة المُساطحة إلَّى ورثته الشرعيين وفقًا للمعلومات القانونية، ووفقًا للضوابط التي تضعها دائرة الأراضي والأملاك فِيْ دبي. فِيْ هذا الصدد .. ينتقل حق المساطحة للوصية.

شهادة الإنجاز

سمح المرسوم لبلدية دبي أو سلطة الترخيص المختصة بإصدار شهادة إنجاز للمشروع العقاري بعد اكتماله النهائي، بحيث تسري الإجراءات القانونية المبرمة على المباني والمنشآت والوحدات العقارية المبنية على أرض تجارية خلال فترة حق المُساطحة، بشرط أن تنتهِيْ هذه الإجراءات فِيْ نهاية هذه المدة، ما لم يتفق طرفا عقد المُساطحة على خلاف ذلك.

كَمْا نص المرسوم على أنه فِيْ حالة مرور أكثر من خمس سنوات على إنشاء المشروع العقاري على أرض تجارية من تاريخ تسجيل حق المساطحة فِيْ السجل، ولم تتمكن المُساطحة من إصدار شهادة الإنجاز عَنّْ الفشل. لاستكَمْال بناء المشروع العقاري يستوجب على المُساطحة غرامة تأخير تعادل / 1٪ من القيمة السوقية للأرض التجارية عَنّْ كل سنة تزيد عَنّْ تلك المدة حتى صدور شهادة الإنجاز أو انتهاء الصلاحية. حق المساطحة.

يُعفى المسطرة من دفع هذه الغرامة إذا كان سبب التأخير فِيْ إنجاز المشروع العقاري لأسباب خارجة عَنّْ إرادته أو ظروف طارئة أو قوة قاهرة، وتقييم هذه الأسباب متروك لدائرة الأراضي والأملاك فِيْ دبي.

كَمْا نص المرسوم على أنه لا يجوز للمساطحة التصرف بالبيع أو الرهن أو التنازل عَنّْ ملكية المؤسسات أو الشركات التي مُنحت حق المساطحة أو أي حصة فِيْها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من المالك ودائرة الأراضي والأملاك فِيْ دبي. وبالتنسيق مع الجهة المختصة بالترخيص التجاري. ينشر هذا المرسوم فِيْ الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.