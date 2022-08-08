دبي تطلق أول مركز فِيْ العالم للشركات العائلية والثروات الخاصة

إطلاق مركز دبي المالي، المركز العالمي للشركات العائلية والثروة الخاصة ؛ وهُو الأول من نوعه فِيْ المنطقة والعالم.

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أول مركز مالي فِيْ العالم يقدم مثل هذه الخدمة الفريدة والمتكاملة فِيْ وقت تنتظر فِيْه منطقة الشرق الأوسط تحويل أصول تقدر بـ 3.67 تريليون درهم (1 تريليون دولار) للجيل القادم خلال العقد المقبل.

تتماشى هذه المبادرة مع التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بدعم الشركات العائلية التي تستمر فِيْ لعب دور محوري فِيْ تحفِيْز وتيرة النمو الاقتصادي فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة.

تشير التقديرات إلَّى أن 20٪ من الشركات العائلية يديرها الجيل الثالث فِيْ الشرق الأوسط.

لذلك، من المهم تثقيف المؤسسات والأفراد الذين يواجهُون تحديات تتعلق بقضايا الحوكَمْة، وانتقال الإدارة من جيل إلَّى آخر، ونقل الملكية والثروة، وإدارة ديناميكيات الأعمال العائلية، والشؤون الاستراتيجية من أجل ضمان استقرارها ونجاحها على المدى الطويل.

كَمْا تندرج هذه المبادرة ضمن أهداف استراتيجية مركز دبي المالي العالمي 2030، والتي ستمكن المركز من مضاعفة حجمه وزيادة مساهمته الاقتصادية فِيْ الناتج المحلي الإجمالي لدبي.

كَمْا تدعم الاستراتيجية النمو الاقتصادي المستدام وترسيخ مكانة دبي كَمْركز عالمي للمؤسسات والشركات المالية الرائدة.

سيجمع المركز بين الشركات العائلية الدولية ونخبة الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية تحت سقف واحد للمساعدة فِيْ الحفاظ على القطاع وتنميته وتوفِيْر وصول سهل إلَّى مجموعة واسعة من خدمات الدعم التي تعزز إرث هذه الشركات وتنقل الإدارة والملكية ناعمة جدا.

كَمْا يتوقع المركز جذب الشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية من المنطقة والعالم ممن يرغبون فِيْ ترسيخ وجودهم فِيْ إمارة دبي.

تخصصات المركز

سيعمل المركز الجديد بشكل مستقل وسيكون لديه مجموعة واسعة من الكفاءات والخدمات بما فِيْ ذلك خدمات الاستشارة والاستقبال ؛ التعليم والتدريب؛ فرص التواصل على نطاق واسع ؛ إجراء البحوث ونشرها.

بالإضافة إلَّى تسوية المنازعات ؛ كَمْا سيتم منح الاعتماد للشركات والاستشاريين بما يتماشى مع معايير مركز دبي المالي العالمي الصارمة.

سيعطي هذا الثقة للشركات العائلية والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الذين يحتاجون إلَّى الاستفادة من خبرة مجموعة من الشركاء لاتخاذ قرارات استراتيجية.

قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي “تماشياً مع التزام الحكومة الرشيدة فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم الشركات العائلية للقيام بدور فعال فِيْ الاقتصاد والمجتمع، يسعدنا فِيْ دبي الدولي المركز المالي يطلق أول مركز عالمي للشركات العائلية والثروة الخاصة فِيْ العالم “.

وأضاف أنه مما لا شك فِيْه أن دولة الإمارات تتمتع بعدد كبير من الشركات العائلية المملوكة للمواطنين والمقيمين، وهذه الشركات تساهم فِيْ تعزيز عملية التنمية الاقتصادية الوطنية. وعلى مدى العقد المقبل.

وقال “من المتوقع أن تقوم هذه العائلات، إلَّى جانب عائلات أخرى فِيْ الشرق الأوسط، بتحويل أصول تقدر بنحو 3.67 تريليون درهم إلَّى الجيل القادم، مما يبرز الحاجة الملحة لإعطاء هذه الشركات المشورة المتخصصة والدعم الواسع لمساعدتها على الاستمرار. طريق النمو والازدهار “.

من جهته، قال الدكتور طارق الحجيري الرئيس التنفِيْذي للمركز العالمي للأعمال العائلية والثروة الخاصة، إن إطلاق المركز إنجاز مهم يتوج تطور قطاع إدارة الثروات والأصول فِيْ مركز دبي المالي العالمي. يجسد التزام المركز الجاد والمستمر بتقديم أرقى خدمات إدارة الثروات الخاصة وفق أعلى المعايير الدولية، مشيرًا إلَّى أنه سيلعب دورًا فريدًا فِيْ توجيه الشركات العائلية لإدارة القضايا المتعلقة بالحوكَمْة ونقل الإدارة من جيل إلَّى جيل. التالي.

يشار إلَّى أن مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية وافق على إنشاء المركز العالمي للأعمال العائلية والثروة الخاصة، والذي من المقرر إطلاقه رسميًا فِيْ الأول من سبتمبر المقبل.