دبي تقر تعديلا “مهما” بشأن المستحقات المالية للجهات الحكومية

أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفِيْذي، قراراً بتعديل اللائحة التنفِيْذية للنظام المالي لحكومة دبي.

قرار المجلس رقم 53 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفِيْذي رقم 5 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفِيْذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي.

ونص القرار على استبدال المادة 25 من قرار المجلس التنفِيْذي رقم 5 / لسنة 2022 بشأن تقسيط الأموال العامة المستحقة.

وفق النص الجديد للمادة الخامسة والعشرين، على الجهة الحكومية إعداد قائمة بالأموال العامة المستحقة لها والمستحقة الدفع على أقساط، وتقديمها إلَّى إدارة المالية للاعتماد، على أن يتم وضع الضوابط والمعايير عَنّْد إعداد هذه القائمة. التي تمت الموافقة عليها من قبل الدائرة فِيْ هذا الشأن.

شروط تقسيط الأموال العامة

خول القرار مسؤول الجهة الحكومية أو من يفوضه بالموافقة على تقسيط الأموال العامة المحددة فِيْ قائمة الأموال العامة الخاضعة للأقساط، بناءً على طلب يقدم إليه من المكلف أو المدين أو من ينوب عَنّْهما قانونًا، بشرط أن يتم البت فِيْ هذا الطلب وفقًا للقواعد والإجراءات المحددة فِيْ المادة. تم التعديل.

يشترط لتقسيط الأموال العامة وفقاً للقرار أن تكون الأموال العامة واجبة عَنّْد تقديم طلب التقسيط، وأن لا تقل قيمة الأموال العامة المطلوب دفعها على أقساط عَنّْ الحد الأدنى الذي حدده. دائرة المالية. دفع المبالغ المستحقة عليه كاملة دفعة واحدة، وكذلك لسداد طالب التقسيط ما لا يقل عَنّْ 25٪ من الأموال العامة المطلوب سدادها على أقساط، بينما سمح القرار لمسؤول الهِيْئة الحكومية أو من يفوضه، عَنّْد طلب مسبب مقدم له من طالب التقسيط لتعديل هذه النسبة قبل الموافقة على طلب التقسيط المقدم منه.

كَمْا نصت على أن من شروط تقسيط الأموال العامة أن لا تزيد مدة التقسيط على 5 / خمس سنوات، أو المدة التي تستحق عَنّْها الأموال العامة أيهما أقل، وأن يكون القسط على الوجه الآتي الشيكات المصرفِيْة أو أي ضمانات أو تأمينات أخرى تحددها دائرة المالية.

وفقًا للقرار، يجب على طالب التقسيط أن يقدم خلال 15 / خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على طلب التقسيط، الضمانات أو التأمينات التي تحددها دائرة المالية، بما يعادل قيمة المبالغ. المستحقة عليه، وتظل هذه الضمانات والتأمينات سارية المفعول طوال مدة التقسيط حتى نهاية فترة التقسيط. فِيْ حالة عدم وفاء طالب التقسيط بالتزاماته بسداد الأقساط فِيْ مواعيدها المقررة، يعتبر قرار الموافقة على القسط كأنه لم يكن كذلك.