“دبي جلوبال”.. حمدان بن محمد يطلق مبادرة لتعزيز مكانة دبي العالمية

أطلق الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفِيْذي مبادرة “دبي العالمية”.

تعمل المبادرة على إنشاء شبكة متكاملة تضم 50 مكتبًا للترويج التجاري لدبي حول العالم خلال السنوات القليلة المقبلة، بهدف ترسيخ مكانة الإمارة بين أفضل مراكز الأعمال فِيْ العالم، وتعزيز الاستفادة من الشركات القائمة فِيْ الإمارة من الإمكانيات اللوجستية البرية والبحرية والجوية لدبي لخدمة عملياتها وصلت إلَّى 30 سوقًا واعدة وحيوية.

قيادة المشهد الاقتصادي

وفِيْ هذا السياق، أكد الشيخ حمدان محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، جعلت دبي فِيْ طليعة المشهد الاقتصادي والتجاري كَمْركز لا غنى عَنّْه. للتجارة الدولية من خلال تقديم خدمات ذات مستوى عالمي للشركات العاملة. فِيْه، من خلال توفِيْر بنية تحتية متطورة وإطار تشريعي مرن وفعال يدعم الأعمال ويضمن استدامتها ونموها.

قال ولي عهد دبي “هدفنا هُو تدويل شركاتنا الوطنية، وجذب الاستثمارات العالمية، وإدراج أسواق جديدة لخطوط أعمالنا العالمية. ونهدف إلَّى فتح 30 سوقًا جديدًا، وجذب آلاف المستثمرين، وبناء أفضل بيئة اقتصادية. حول العالم.” سنضاعف اقتصادنا على مدى السنوات القليلة المقبلة وندعم أفضل بيئة أعمال فِيْ العالم وسنحتل المرتبة الأولى فِيْ جودة الحياة “.

50 مكتب ترويج الأعمال

تعتمد مبادرة “دبي العالمية” على إطلاق شبكة واسعة من 50 مكتب ترويج تجاري لدبي حول العالم، تعمل الشبكة كجزء من “غرف دبي” وبالشراكة مع مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية. فِيْ الإمارة بهدف جذب وجذب الاستثمارات والمهارات والشركات. بالإضافة إلَّى دعم الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها فِيْ استكشاف فرص اقتصادية وتجارية جديدة فِيْ 30 سوقًا جديدًا حول العالم.

وتعد هذه المبادرة فصلاً جديداً فِيْ المسيرة الناجحة التي بدأتها دبي منذ عقود لترسيخ مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة اقتصادية وتجارية رفِيْعة المستوى تنطلق منها أعمال مجموعة كبيرة من الشركات ذات الأحجام والأنشطة المختلفة، والتي جعلها المركز الإقليمي الأبرز لاستضافة المقرات والمراكز الإقليمية لعدد كبير من الشركات العالمية الناجحة، حيث ستقوم الشبكة بحملة تسويق عالمي لإمارة دبي من خلال مكاتبها الترويجية الجديدة، بهدف تعزيز الاقتصاد العالمي للإمارة. القدرة التنافسية.

خدمات عالمية المستوى

تقدم مكاتب الترويج التجاري خدمات متخصصة تشمل أبحاث السوق، والتي تتضمن معلومات مفصلة عَنّْ طبيعة كل سوق وآليات عمله، بالإضافة إلَّى الجانب القانوني والتشريعي والإجرائي لضمان أن الشركات الراغبة فِيْ معرفة جميع الأمور اللازمة للقيام بها. القرارات الصحيحة بهدف استقطاب كبرى الشركات العالمية إلَّى الإمارة.

كَمْا تقدم المكاتب خدمات تأسيس وبدء النشاط التشغيلي، بما فِيْ ذلك المعلومات اللوجستية، وتشمل حزمة الخدمات معلومات مفصلة عَنّْ العولمة التجارية، بهدف “عولمة” شركات دبي وتعزيز توسعها فِيْ أسواق جديدة.

رؤية جديدة

تتمثل أهداف المبادرة وشبكتها الواسعة من مكاتب الترويج التجاري فِيْ تطوير طرق لتنويع التجارة من خلال إعداد دراسات حصرية حول الفرص الاقتصادية والتجارية للعديد من الأسواق الحيوية، وإنشاء علاقات تجارية محلية وإقليمية موثوقة والحفاظ عليها، بالإضافة إلَّى خلق فرص الأعمال الحدودية من خلال تنظيم اجتماعات الأعمال بين رجال الأعمال والاجتماعات التجارية والحكومية، والأحداث العالمية والإقليمية مثل منتديات الأعمال العالمية.

بالإضافة إلَّى تسهِيْل الوصول إلَّى الأسواق وإنشاء شبكة عالمية لدعم توسع الشركات فِيْ الأسواق الناشئة من خلال تواجدها فِيْ دبي، تهدف مكاتب الترويج التجاري إلَّى جذب وجذب الاستثمارات والشركات المتميزة، وكذلك أصحاب المهارات والكفاءات.

دعم التجارة الخارجية

تعد شبكة مكاتب الترويج التجاري من الأدوات المهمة للمساهمة فِيْ استدامة النمو الاقتصادي فِيْ دبي، وتنافسية ومرونة القطاع التجاري فِيْ الإمارة رغم التحديات العالمية، من خلال تنفِيْذ استراتيجية متطورة لتنويع التجارة و الأسواق المستهدفة.

توفر المكاتب حزمة من التسهِيْلات لتحديد فرص التصدير فِيْ الأسواق الناشئة والجديدة، بالإضافة إلَّى العمل من خلال قنوات مختلفة لتعزيز القدرة التنافسية لتجارة دبي الخارجية، بناءً على شبكة معقدة من العلاقات التي تضم شركاء عالميين.

تساهم هذه الجهُود فِيْ تحسين أداء قطاع التجارة الذي يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد دبي، من خلال دعم عمليات التصدير وإعادة التصدير من خلال مساعدة مجتمع الأعمال فِيْ دبي على دخول الأسواق التي لديها فرص استثمارية واعدة.