دبي وجهة أولى للسياحة العالمية.. 7.12 مليون زائر فِيْ 6 أشهر

عززت دبي مكانتها باعتبارها الوجهة السياحية الأولى فِيْ العالم والأكثر أمانًا والأكثر أمانًا وأفضل مدينة للعيش فِيْ العالم.

أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفِيْذي لإمارة دبي، أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكَمْ دبي، يعزز مكانة دبي كوجهة أولى للسياحة فِيْ العالم والمدينة الأكثر أمانًا وأمانًا. والافضل للعيش فِيْ العالم.

ودعا الشيخ حمدان بن محمد كافة الأطراف المعَنّْية بقطاع السياحة فِيْ دبي إلَّى مواصلة جهُودها للحفاظ على ريادة دبي فِيْ المشهد السياحي العالمي، باعتبار أن هذا القطاع الحيوي يمثل مصدراً رئيسياً للنمو الاقتصادي الذي حققته دبي فِيْ جميع القطاعات.

وأشار إلَّى حرص دبي على مواصلة العمل لتوفِيْر قيمة مضافة حقيقية لزوارها من جميع أنحاء العالم، للارتقاء بالمكونات والأسس لضمان استمرار الأداء القوي للقطاع، لتوسيع دائرة الشراكات مع الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة، واكتشاف المزيد من الفرص فِيْ الأسواق الجديدة، مما يضمن قضاء زوار دبي أوقاتًا ممتعة أثناء إقامتهم فِيْ دبي. ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية رائدة وتحقيق أهدافها الطموحة فِيْ أن تصبح المدينة الأكثر جاذبية للزوار الدوليين فِيْ العالم.

وقال الشيخ حمدان بن محمد إن النجاح الاستثنائي لقطاع السياحة فِيْ دبي يعكس بشكل كبير الجهُود المتضافرة والتعاون النموذجي بين القطاعين العام والخاص وجميع شركائنا المحليين والدوليين، مما ساهم فِيْ تعزيز وتعافِيْ قطاع السياحة لدينا بشكل قياسي. وفق المعايير الدولية، مؤكدا ترحيبه مرة أخرى بجميع الشركاء الحريصين على مواصلة جهُودهم للمساهمة فِيْ الترويج للمسيرة الناجحة لقطاع السياحة فِيْ دبي.

السياحة فِيْ دبي

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة فِيْ دبي، عَنّْ أحدث الإحصائيات الخاصة بأداء قطاع السياحة وعدد الزوار الدوليين للنصف الأول من العام الجاري، والتي أظهرت نجاح دبي فِيْ استقطاب 7.12 مليون زائر دولي بين يناير ويونيو 2022، مقارنة إلَّى 2.52 مليون زائر دولي استقبلتهم المدينة. فِيْ نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة أكثر من 183 ٪.

يدعم هذا النمو جهُود الإمارة لتحقيق أهدافها السياحية لعام 2022 وما بعده، فضلاً عَنّْ تعزيز مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للزيارة.

اقترب عدد الزوار الدوليين فِيْ النصف الأول من عام 2022 من مستويات ما قبل Covid-19، حيث استقبلت دبي حوالي 8.36 مليون زائر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، وهُو ما يمثل إنجازًا مهمًا فِيْ ظل تأثير التحديات غير المسبوقة التي تواجهها دولة الإمارات العربية المتحدة. العالمية، وغيرها من عوامل الاقتصاد الكلي التي أثرت على الاقتصاد والسياحة بشكل عام.

زوار دبي

تصدرت أوروبا الغربية قائمة المناطق الجغرافِيْة المصدرة للزوار إلَّى دبي بنسبة 22٪ خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، مع 5 أسواق رئيسية من بين أفضل 20 سوقًا، وهِيْ المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهُولندا.

واصلت مناطق مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا المساهمة فِيْ زيادة عدد الزوار الدوليين، حيث استحوذت على 34٪ من إجمالي عدد الزوار، مما يعكس جاذبية دبي القوية للزوار من الأسواق المجاورة باعتبارها وجهة آمنة ومفضلة لهم.

وساهمت مصر بـ135 ألف زائر والكويت بـ122 ألف زائر فِيْ النصف الأول من العام الجاري.

سجلت جنوب آسيا 16٪، بينما ساهمت روسيا ورَابِطْة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية مجتمعة بنسبة 11٪ من إجمالي عدد الزوار خلال نفس الفترة.

يؤكد التنوع الجغرافِيْ الكبير للزوار الدوليين على نجاح استراتيجية تنويع السوق فِيْ دبي، والتي تهدف إلَّى جذب مجموعة واسعة من الزوار من عدة دول، وكذلك تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على منطقة جغرافِيْة واحدة، كَمْا يعكس نجاح حملات التسويق فِيْ دبي، والتي تتبنى رسائل مخصصة عبر مجموعة من المنصات الخاصة والمحددة لكل جمهُور.

فنادق دبي

واصلت المنشآت الفندقية فِيْ دبي تسجيل الأداء المتميز عبر مختلف مؤشرات قطاع الضيافة خلال النصف الأول من العام الجاري 2022، حيث بلغ متوسط ​​معدل إشغال الفنادق 74٪ خلال الفترة بين يناير ويونيو، وهِيْ من أعلى معدلات الإشغال. فِيْ دبي. وسجل العالم ارتفاعا بنسبة 12٪ عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل 62٪، وانخفاضا طفِيْفا عَنّْ 76٪ سجل فِيْ النصف الأول من 2022 قبل انتشار الوباء العالمي.

كَمْا سجل القطاع زيادة فِيْ الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية بأكثر من 19٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، مما يؤكد أهمية المعدلات المسجلة هذا العام.

بلغ عدد الغرف الفندقية حتى نهاية يونيو 2022 نحو 140778 غرفة فندقية موزعة على 773 منشأة فندقية مقابل 118345 غرفة فِيْ 714 منشأة فِيْ نفس الفترة من عام 2022. معدلات عَنّْ نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 8٪، وهُو ما يعكس ثقة المستثمرين العالية فِيْ قطاع السياحة فِيْ دبي.

تجاوز أداء قطاع الفنادق فِيْ الإمارة هذا العام جميع المستويات المسجلة قبل جائحة “كوفِيْد -19” من حيث عدد الليالي الفندقية المحجوزة، ومتوسط ​​السعر اليومي للغرفة، والإيرادات من كل غرفة متاحة .. حيث بلغ إجمالي عدد الليالي الفندقية المحجوزة فِيْ المنشآت الفندقية بدبي 18.47 مليون ليلة خلال النصف الأول من العام الجاري، وهُو ما يمثل زيادة سنوية تزيد عَنّْ 30.4٪، وبزيادة تزيد عَنّْ 18٪ مقارنة بالمستويات المسجلة فِيْ الفترة نفسها من عام 2022 والتي بلغت 15.71 مليون ليلة.

بلغ متوسط ​​السعر اليومي لغرفة فندقية 567 درهماً فِيْ النصف الأول من عام 2022، متجاوزاً معدلاته فِيْ نفس الفترة من عام 2022، حيث سجلت 382 درهماً، بمعدل نمو سنوي 48.5٪، بينما سجل عام 2022 444. الدراهم ويمثل ذلك نموا سنويا بنسبة 28٪.

بلغ متوسط ​​عائد الغرفة المتاحة 417 درهمًا، محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 76٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل 237 درهمًا، وبزيادة 24٪ عَنّْ متوسط ​​الإيرادات المسجلة عام 2022 قبل “كوفِيْد-“. جائحة 19 بوصة بقيمة 336 درهم. .

وبحسب البيانات الصادرة عَنّْ شركة STR، المتخصصة فِيْ تحليلات إدارة الفنادق، احتلت إمارة دبي المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث الإيرادات لكل غرفة مسجلة بمبلغ 147 دولارًا، بعد باريس (195 دولارًا) ونيويورك (172 دولارًا).

جذب الزوار

تشير أحدث الإحصاءات إلَّى استمرار جاذبية دبي كوجهة مثالية للمسافرين، مما يعزز مكانتها الرائدة عالميًا فِيْ جوائز اختيار المسافرين على موقع تريب أدفايزر لعام 2022، حيث تحافظ الإمارة على مكانتها العالمية الرائدة كوجهة مفضلة للزيارة والاستضافة. الفعاليات والأعمال رغم افتتاح معظم الوجهات الدولية. أبوابها للسياح.

يعود الأداء المتميز لقطاع السياحة فِيْ الإمارة بشكل أساسي إلَّى استضافة معرض إكسبو 2022 دبي، الذي استمر ستة أشهر حتى 31 مارس من العام الجاري، واستقطب 24 مليون زيارة وحقق نجاحًا باهرًا، فضلًا عَنّْ الدعم المستمر و الترويج لشركاء الإمارة المحليين والدوليين كوجهة آمنة ومتاحة. إنه مليء بالمهرجانات والفعاليات الترفِيْهِيْة والتجارية، بما فِيْ ذلك مهرجان دبي للتسوق، ومهرجان دبي للمأكولات، ومعرض جلفود، وكأس دبي العالمي، فضلاً عَنّْ القمة الحكومية العالمية، وأسبوع Binance Blockchain، ودبي ديزرت كلاسيك، وبطولات دبي للأسواق الحرة للتنس، ومعرض دبي العالمي. القوارب وسوق السفر العربي.

الحملات التسويقية

تواصل دبي إطلاق حملات تسويقية وأنشطة تجارية عالمية ضمن الأسواق المتنوعة لتتمكن من الوصول إلَّى مجموعات مختلفة من الجماهِيْر حول العالم ورفع مكانتها السياحية، بالإضافة إلَّى استضافة المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات الدولية.

وتشمل هذه الجهُود حملة “دبي بروجرس” التي تركز على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة غنية بالمعالم السياحية من خلال الأفلام الترويجية التي تستضيف أشهر نجوم هُوليوود وبوليوود. الأسواق العالمية الكبرى، بما فِيْ ذلك إطلاق حملة “ادفع أقل مقابل إقامة أطول”، فضلاً عَنّْ الترويج لـ “مفاجآت صيف دبي” لجذب المزيد من السياح والعائلات إلَّى دبي فِيْ الصيف.