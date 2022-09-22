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دبي Bling.. مسلسل واقعي على نتفليكس يعرض حياة البذخ لعدد من المشاهِيْر

كتب newsaفي آخر تحديث
دبي Bling.. مسلسل واقعي على نتفليكس يعرض حياة البذخ لعدد من المشاهِيْر

كشفت منصة “نتفليكس” عَنّْ طاقم عمل برنامج الواقع الذي طال انتظاره “دبي بلينغ”، والذي يدور حول الحياة الباهظة لمجموعة من الأثرياء فِيْ مدينة دبي.

وكانت المنصة قد أصدرت سابقًا أول معاينة للمسلسل، دون الكشف عَنّْ الشخصيات المشاركة، وأعلنت أن البرنامج سيكون يوم 27 أكتوبر.

وأظهر الإعلان التشويقي الأول صوت الإعلامية السعودية جين عمران الذي بدأ يتضح للجمهُور، حيث كان عمران أول شخص يلتقي به الجمهُور، ليكشف مؤخرًا عَنّْ هُوية باقي الفريق.

تاريخ سلسلة دبي بلينغ الواقعية

تدور أحداث المسلسل حول حياة الرفاهِيْة والرفاهِيْة التي يعيشها فِيْ مدينة دبي سلسلة من أصحاب الملايين العرب من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلَّى أثرياء من دول أخرى.

الدراما الواقعية تتتبع الحياة الفاخرة لهؤلاء الناس، وتظهر سياراتهم ومنازلهم وملابسهم، وهُو العمل الذي يتطلع إليه الجمهُور العربي.

سلسلة دبي بلينغ الواقعية

الصحفِيْة السعودية لجين عمران

يجسد عمران الشخصية الهادئة بين مجموعة الأصدقاء، الذي يسعى بحكَمْته إلَّى إنهاء الخلافات بين هذا وذاك والجمع بينهم.

لجين عمران إعلامية سعودية، وهِيْ الأخت الكبرى للفنانة أسيل عمران. غالبًا ما يشارك تفاصيل حياته الخاصة مع جمهُوره من خلال حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، ويستعرض رفاهِيْة منزله والمقتنيات التي يمتلكها. بما فِيْ ذلك المجوهرات والملابس والسيارات، وتعد من أشهر المشاهِيْر فِيْ الوطن العربي.

زينة الخوري

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من الشخصيات الرئيسية، وتلعب دورًا محوريًا فِيْ تقوية علاقة الأصدقاء والمجموعة ببعضهم البعض، وتتمتع بشخصية قوية جدًا.

زينة جاءت من لبنان إلَّى دبي، وهِيْ فتاة طموحة لها هدف واضح أن تكون ناجحة وتثبت نفسها، وتعمل على تطوير مهاراتها.

بفضل إصرارها ومثابرتها، تمكنت من الوصول إلَّى منصب مرموق، حيث أصبحت المدير التنفِيْذي لإحدى أكبر الشركات فِيْ صناعة العقارات.

كريس فايد

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يشارك المقدم اللبناني الأسترالي فِيْ بطولة مسلسل الواقع الشهِيْر برفقة زوجته بريانا راميريز.

يحاول كريس أن يوازن بين حياته العملية والضغط النفسي بسبب متطلبات حفل الزفاف، مع الحرص على الاهتمام بتفاصيل الحفل وعدم إهمال الأسرة.

يذكر أن مذيعة الإذاعة اللبنانية الأسترالية التي تعيش فِيْ دبي كانت قد احتفلت بزواجه من بريانا فِيْ مارس الماضي، بحفل ضخم حضره العديد من المشاهِيْر.

ابراهِيْم الصمادي

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رجل أعمال كويتي بدأ حياته المهنية فِيْ عالم المال فِيْ سن الرابعة عشرة، وحقق نجاحًا كبيرًا وأصبح من أشهر الشخصيات فِيْ دبي منذ تأسيسه لأعماله وإمبراطوريته فِيْ عالم الورد.

يُعرف إبراهِيْم بصراحته، مما يجعل من الصعب عليه الحفاظ على علاقاته مع أصدقائه بهذه الصراحة التي قد لا يقبلها البعض.

جسم فرحانة

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من أبرز نجمات مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ الوطن العربي، أم عازبة، تشتهر بعملها فِيْ عالم الموضة.

تهتم بأحدث الاتجاهات وتستعرض حياتها الفاخرة من خلال زيارة العديد من المنتجعات والمشاركة فِيْ الحفلات الصاخبة.

تتبعها فرحانة عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تضم ما يقرب من مليون ونصف متابع، وتحاول التوفِيْق بين حياتها الحقيقية وأصدقائها وتجنب الشجار.

مروان العوضي وزوجته دانيا محمد

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ومن المشاهِيْر المشاركين فِيْ مسلسل الواقع الغنائي الإماراتي مروان العوضي المعروف باسم دي جي بليس، وزوجته دانيا محمد المعروفة باسم ديفا دي.

يسعى مروان إلَّى هدف واضح وهُو الوصول إلَّى العالم، حيث يحاول تحقيق حلمه بالخروج عَنّْ المألوف، بينما تشتهر زوجته دانيا بنشر مقاطع فِيْديو مضحكة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مسلسل الواقع يكشف علاقتهما ومدى ارتباطهما، والأسرار التي تجعل زواجهما ناجحًا.

صفا صديقتي

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ولدت صفا وعاشت فِيْ لندن، وهِيْ من أصول عراقية، تحلم بأن يكون لها خط أزياء خاص بها وتسعى إلَّى تحقيق هذا الحلم.

يتتبع المسلسل حياة صفاء مع زوجها فهد الذي يحاول دعمها بكل الطرق الممكنة، حيث يعمل الثنائي على تحقيق أحلامهما معًا والتوفِيْق بين العمل والحياة الشخصية.

عضاضة لوجين

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ربة منزل لبنانية تعيش فِيْ دبي مع طفليها، تعتبر من مشاهِيْر المجتمع الراقي، والمعروفة بجرأتها وصراحتها، فضلاً عَنّْ قوتها للتعبير عَنّْ رأيها، فهِيْ تلتقي بمجموعة من الأصدقاء وتحاول التوفِيْق. هم. العلاقات مع حياتك الأسرية.