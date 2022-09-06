دخول منصة الاختبارات المركزية 1444 خطوات التسجيل في منصة الاختبارات المركزية 2022 ،أصدرت وزارة التربية والتعليم السعودية عن تطوير ألية تقديم الاختبارت وفق النظام الإلكتروني وذلك للتسهيل على الطلبة في عملية التقييم والحصول على الدرجات بسهولة ،بالإضافة الى تحسين مستوى الطلاب ومواعيد الاختبارات وفق قوانين الوزارة وتنمية المهارات التقنية ومواعيد اختبارات الإكمال.

خطوات وكيفية التسجيل فِيْ منصة الامتحانات المركزية لعام 1444 هـ

ينقر الطالب رابط منصة مدرستي ثم تضغط على زر “تسجيل الدخول” واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك على المنصة.

بعد ذلك، تقوم بكتابة جميع البيانات المطلوبة فِيْ عملية تسجيل الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور لحسابك على المنصة.

إذا لم يكن لديك حساب على المنصة، فانقر على زر “تسجيل مستخدم جديد” وأدخل جميع المعلومات المطلوبة بشكل صحيح.

بعد تسجيل الدخول، انقر فوق الزر “الاختبارات”، ثم انقر فوق الزر “الاختبارات المركزية”، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft الخاص بك.

انقر على زر “إجراء الاختبارات”، وبعد ذلك يوافق المستخدم أو الطالب على جميع شُروطْ وأحكام المؤسسة بعد قراءتها بعناية، ثم انقر على زر “إنهاء الاختبار”.

أبرز التعليمات الخاصة بالامتحانات المركزية.

هناك بعض التعليمات التي يجب على الطالب مراعاتها فِيْما يتعلق بالامتحانات الأساسية، وهِيْ كلها مما يلي

لا يترك الطالب أي أسئلة بدون إجابة ويتأكد من حَلْ جميع الأسئلة التي أثيرت.

يراجع الطالب أسئلته قبل وقت طويل من انتهاء الاختبارات وقبل تقديم العرض النهائي.

يرغب الطالب فِيْ الحضور فِيْ الوقت المحدد ويوجد إمكانية لتقديم الامتحان بعد منتصف الفترة.

المزايا التي تقدمها الامتحانات المركزية

تتيح الاختبارات للطلاب معرفة المهارات المكتسبة خلال سنوات الدراسة وتحديد مستواهم التعليمي.

إعداد الخطط الدراسية للعام الجديد والتقويم الأكاديمي وتحديد نقاط الضغط لدى الطلاب ومساعدتهم على معالجتها وتطويرها.

دخول منصة الاختبارات المركزية 1444 خطوات التسجيل في منصة الاختبارات المركزية 2022 كما وتقدم الوزارة بشكل مستمر التطورات التكنولوجية لمتابعة سير العملية التعليمية بشكل سليم بالإضافة الى سهولة التواصل مع الطاقم الإداري والتعليمي.