دخول منصة مدرستي.. كيفية التحضير لليوم الدراسي عبر المنصة 1444 ،تعتبر أحد أهم وأشهر المنصات التعليمية في المملكة العربية السعودية والتابعة لوزارة التعليم ،كما أن الوزارة عملت على تطويرها في أوقات انتشار فيروس كورونا المستجد والتي تهدف الى إبقاء الطالب على تواصل مع العملية التعليمية ومتابعة الدروس بالإضافة الى حل الواجبات وإرفاقها إلكترونياً عبر حساب الطالب.

كيف أستعد على منصة مدرستي

يعد إعداد الدروس على منصة My School أمرًا مهمًا لأن مدير المدرسة يراقب إعداد المعلمين من خلال المنصة، وهذا يظهر اهتمام المعلم بالعملية التعليمية، لذلك سنخبرك بكيفِيْة التحضير على My منصة مدرسية للتعليم عن بعد للمعلمين:

الدخول في منصة مدرستي

يختار المعلمون أوقات الدراسة.

انقر على يوم الدرس فِيْ الجدول

انقر فوق تحضير الدرس الآن.

حدد دورة الدرس واملأ الحقول الثلاثة.

اختر مشاركتك بالوقت.

أضف درجات الدرس إلى دفتر التقديرات الخاص بك.

ثم انقر فوق التالي.

لإضافة مهمة، انقر فوق أيقونة تحديد المهمة فِيْ بنك المهام.

لإضافة اختبارات، اختر إضافة اختبارات قياس الأداء.

لإضافة مكون إضافِيْ، انقر فوق المكون الإضافِيْ.

أدخل جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها البرنامج لنجاح عملية التسجيل.

ثم انقر فوق حفظ تم.

كيفِيْة إعداد درس افتراضي في Teams

قدمت وزارة التربية والتعليم توجيهات للمعلمين على منصة التعلم عن بعد بالمدرسة للتحضير للدروس الافتراضية من خلال برنامج TIMES، والذي يتم تنفِيْذه من خلال التعلم عن بعد فِيْ الفصول الافتراضية، بالطريقة التالية :

اذهب إلى منصة مدرستي.

حدد الجدول الزمني الخاص بي من القائمة الجانبية الرئيسية.

اختر خدمتك من الصفحة الرئيسية.

درس فِيْ التحضير.

تحديد الدورات وخيارات الدروس والفصول الافتراضية.

قم بتعيين فصول افتراضية، وإضافة تحسينات للمحتوى، وإضافة مهام وأنشطة إلى بنك الأسئلة فِيْ النظام الأساسي لمدرستي لتنويع الموارد ودعم العلوم.

احفظ عملك وستظهر المكونات والفصول فِيْ منهج الدورة التدريبية

يجب أن يكون المعلمون حاضرين قبل بدء الفصل.

يجب إرفاق جميع المستندات المطلوبة من قبل البرنامج فِيْ الحقول المخصصة.

أرسل الآن للطلاب روابط للدروس الافتراضية عبر البريد الإلكتروني أو WhatsApp.

يقوم الطلاب بتسجيل الدخول فِيْ الوقت المحدد ومتابعة الدرس من تطبيق Times.

منصة مدرستي

منصة مدرستي هِيْ منصة تعليمية أطلقتها وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وتتضمن مجموعة من أدوات التعلم الإلكتروني التي تدعم عملية التعليم والتعلم وتسهم فِيْ تحقيق المناهج والأهداف التعليمية للدورة. جميع أدوات وأدوات التدريس الحديثة التي يحتاجون إليها أثناء التدريس لتسهِيْل عملية التعلم عن بعد للطلاب والمعلمين.

دخول منصة مدرستي.. كيفية التحضير لليوم الدراسي عبر المنصة 1444 بالإضافة الى التخلص من مشكلة بعد المسافات وصعوبة حضور الطلبة الى المدرسة للظروف الطارئة كذلك سهولة وصول الطالب الى المصادر التعليمية المسموعة والمرئية والمكتوبة.