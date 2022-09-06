دخول نظام فارس للتعريف بالراتب الجديد 1444 للموظفين ،يعتبر من أكثر الأنظمة والخدمات الحكومية التي تقدمها دولة السعودية لكافة الموظفين في القطاعات الحكومية ،ومنهم العاملين في مجال التدريس وألية الحصول على الرواتب والمستحقات بسهولة وبشكل مباشر وكيفية إنهاء المعاملات المصرفية بسهولة ومن البيت كذلك تحديث البيانات للمواطن وإرفاق المستندات.

نظام تحديد تعرفة الأجور

تم إطلاق نظام الرسوم من قبل وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وهُو مصمم لتقديم خدمة إلكترونية تستهدف مجموعات عمل المعلمين، ويقدم الدعم والمساعدة لموظفِيْ الموارد البشرية، حيث نقوم بتسهِيْل وتنظيم الأسئلة المتعلقة الكادر التعليمي والموظفون من جميع الأسماء، ولست بحاجة إلى المرور بسلسلة من العمليات والخطوات الرتيبة لإكَمْالها واستنفادها، ومن بين هذه الخدمات طلبات النقل الداخلي والخارجي للمعلمين، والتأمين الطبي الإضافِيْ، وأخيرًا البحث خدمة للمدارس الخاصة أو الأجنبية مقابل رسوم.

الخدمات الإلكترونية لنظام فارس

العمل كفئة أكثر تأثيراً فِيْ بناء مستقبل المملكة العربية السَعُودِيْة من خلال توضيح الأفكار وتنظيمها بما يتماشى مع “رؤية المملكة العربية السَعُودِيْة 2030” وبما يتماشى مع جميع المحاور والمعتقدات نحو أهدافها الصادرة عن نظام التعرفة. مبادئها ومعتقداتها للطلاب وتثقيف جيل من الشباب والشابات المسؤولين الذين يمكنهم إدارة الأمور بسلاسة ومرونة، تقدم فارس مجموعة متنوعة من الخدمات مثل طلبات الترخيص وطلبات التسجيل وتقارير الغياب والموظفِيْن، وكل ذلك عبر الإنترنت ودون الحاجة إلى انتقل إلى الموارد البشرية لعقد الصفقات على الورق.

كيفِيْة استخراج تعريف الأجر من نظام فارس

يعتبر الحصول على قرارات الرواتب من الامتيازات التي يتمتع بها الموظفون، حيث يتيح للمعلمين معرفة مؤهلاتهم وترقياتهم وفق التسلسل الهرمي المؤسسي والإداري للمؤسسة والمتمثل فِيْ الآتي –

اشتراك نظام فارسأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

حدد فترة الصلاحية للخدمة الذاتية للموظف على الشاشة التي تظهر.

اختيار الرواتب والمكافآت.

حدد تعريف الدفع.

اكتب البيانات التي تحتاجها نوع التعريف ونوع المستلم واسم المستلم وأخيراً اللغة.

انقر فوق حقل تحميل الملف الشخصي.

يظهر نموذج كشوف المرتبات على الشاشة الرئيسية.

كيفِيْة التسجيل فِيْ نظام فارس

لاستخدام خدمات نظام فارس، يجب على أعضاء هِيْئة التدريس المكونين من معلمين ومعلمات التسجيل فِيْ النظام وإكَمْال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى نظام الأسعار.

اختر التسجيل بالخدمة الذاتية لأول مرة (تسعير).

انقر فوق إنشاء مستخدم جديد.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

أدخل رقم الحساب المصرفِيْ الدولي الخاص بك فِيْ كشوف المرتبات.

أدخل عنوان بريدك الالكتروني.

يرجى إدخال رقم الهاتف الخاص بك.

أدخل رمز التحقق المرئي (حقل نص Captcha)

أدخل رمز التحقق المرسل إلى هاتفك المحمول.

بعد التأكد من جميع المعلومات والبيانات، انقر فوق إرسال.

اختر لتمكين المستخدم فِيْ صفحة إنشاء الحساب الرئيسية.

أدخل رقم التعريف الوطني الخاص بك، واضغط على زر التأكيد واضغط على إرسال.

دخول نظام فارس للتعريف بالراتب الجديد 1444 للموظفين كذلك يستطيع الموظف الدخول الى الصفحة الإلكترنية والإطلاع على كل ما هو جديد من ارتفاع الأسعار والمكافئات الخاصة بالموظف كما يستطيع تحميل كافة البيانات الشخصية عبر صفحة المواطن.