دراجون أويل الإماراتية تجدد شراكة إنتاج فِيْ تركَمْانستان بـ مليار دولار

وقعت شركة دراجون أويل اتفاقية لتجديد شراكة الإنتاج فِيْ تركَمْانستان مع شركة نفط تركَمْانستان المملوكة للدولة، والتي تنتهِيْ فِيْ مايو 2025، لمدة 10 سنوات إضافِيْة بقيمة مليار دولار.

قالت “دراجون أويل” – منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لحكومة دبي – إن مبلغ 500 مليون دولار سيتم دفعه نقدًا، بينما سيتم دفع 500 مليون دولار المتبقية على مدى 13 عامًا، والتي تشمل التزام الشركة. ودعم مشاريع الحكومة التركَمْانية فِيْ المشاريع وتنمية المجتمع والتعليم والصحة العامة وبعض فوائد الإنتاج المشترك. .

وحضر مراسم توقيع الاتفاقية، التي جرت فِيْ العاصمة التركَمْانية عشق أباد، المهندس علي الجروان الرئيس التنفِيْذي لشركة “دراجون أويل”.

مجمع تشيليكن، الواقع فِيْ شرق بحر قزوين فِيْ تركَمْانستان، يمثل الأصول المنتجة الرئيسية لدراجون أويل ويتكون من حقلين رئيسيين للنفط والغاز، لام وزدانوف، تم تطويرهما وصيانتهما بنجاح منذ عام 2000، بالإضافة إلَّى حقل آخر مجمع محتمل حيث تقع هذه الحقول على بعد حوالي 10 إلَّى 40 كيلومترًا قبالة ساحل شبه جزيرة تشيليكن وعلى أعماق المياه من 10 إلَّى 30 مترًا.

على مدى 22 عامًا، أنفقت الشركة 8.1 مليار دولار أمريكي على حفر الآبار وإنشاء مرافق الإنتاج المناسبة للسماح بالإنتاج المستدام، بإنتاج تراكَمْي يبلغ 437 مليون برميل من النفط الخام.

منذ عام 2022، حولت Dragon Oil الإنتاج من الاستنفاد الطبيعي للنفط التقليدي إلَّى الإنتاج المدعوم عَنّْ طريق حقن المياه، والرفع الاصطناعي، ومؤخراً، حقن الغاز.

ومن المتوقع أن تصل استثمارات الشركة خلال فترة تمديد العقد إلَّى ما بين 7 و 8 مليارات دولار أخرى لدعم برامج التوسع والتطوير، بينما تتراوح مستويات الإنتاج المستقبلية بين 60 و 70 ألف برميل يومياً، والإنتاج التراكَمْي المتوقع من النفط الخام. من هذا الامتداد سيصل إلَّى 350 مليون برميل. حتى عام 2035.

أعرب سعيد محمد الطاير العضو المنتدب والرئيس التنفِيْذي لهِيْئة كهرباء ومياه دبي، رئيس مجلس إدارة اينوك ودراجون أويل، عَنّْ سعادته بالإعلان عَنّْ تمديد شراكة الإنتاج، تماشياً مع التوجيهات. من القيادة الرشيدة، بتأكيده على قوة التزام الشركة بتعزيز حضورها وحضورها الراسخ فِيْ تركَمْانستان .. وأشار إلَّى أن الشركة تطمح إلَّى دعم خطط التوسع الحالية مع الاستمرار فِيْ العمل خلال الفترة القادمة لإطلاق المزيد من الاكتشافات فِيْ تركَمْانستان. بطريقة مستدامة فِيْ هذا السوق الواعد وخلق قيمة طويلة الأجل لصالح الجميع.

وأضاف أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة تركَمْانستان تتطور بشكل ملحوظ وتتحرك بخطى ثابتة مع ضخ استثمارات جديدة تساهم فِيْ تنمية وتوطيد العلاقات بين الجانبين فِيْ مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشاد بعمق العلاقات بين البلدين، مشيرا إلَّى الاستثمارات التي تقوم بها شركة دراجون أويل التي تعمل منذ أكثر من 20 عاما فِيْ مجال التنقيب عَنّْ النفط والغاز فِيْ بحر قزوين لتحقيق المنفعة المتبادلة من خلال التعاون المثمر.

وأوضح الطاير أن توقيع هذا العقد يمثل أيضًا علامة فارقة فِيْ رحلة دراجون أويل فِيْ النمو الاستراتيجي المستدام وضمن خطة لاستكَمْال النمو والتوسع فِيْ أسواقها التشغيلية، بما فِيْ ذلك تركَمْانستان ومصر والعراق من خلال الاستمرار فِيْ تكثيف أعمال الاستكشاف وتطوير الحقول والإصلاح. آبار لزيادة طاقتها الإنتاجية إلَّى 300 ألف برميل يوميا بحلول عام 2026، مقارنة بنحو 160 ألف برميل يوميا فِيْ الوقت الحاضر، وفقا لاستراتيجياتها وطموحاتها التي تتطلب تطوير الأصول القائمة واكتساب فرص جديدة.

من جانبه قال م. رحب علي الجروان، الرئيس التنفِيْذي لشركة دراجون أويل، بتوقيع اتفاقية تمديد شراكة الإنتاج، والتي تمثل التزامًا متجددًا من قبل شركة دراجون أويل تجاه استثماراتها المجدية فِيْ قطاع النفط والغاز فِيْ تركَمْانستان .. مشيرًا إلَّى أن الاتفاقية ستسمح لمزيد من الاستثمارات الإضافِيْة والخطط الكاملة. زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة واستثمار التكنولوجيا والإبداع فِيْ دعم الإنتاج والتحول إلَّى عملية التميز لدعم الجدوى الاقتصادية.

وأوضح الجروان أن شركة دراجون أويل “تركَمْانستان” المحدودة قدمت مؤخرا الامتياز التشغيلي لتحسين أداء كل قطاع بما فِيْ ذلك الحفر والصيانة وتدخل الآبار، وستواصل فرق العمل المتكاملة المساهمة فِيْ رفع مستوى الإنتاج. لصالح الشركة الأم Dragon Oil وحكومة تركَمْانستان.

على مدار العقد الماضي، تطورت Dragon Oil من شركة نفط أحادية المصدر تعمل فقط فِيْ تركَمْانستان إلَّى مشغل عالمي ومنصة استكشاف وإنتاج دولية مع أصول إنتاج واستكشاف فِيْ مصر والعراق والجزائر وأفغانستان.