دراجون فلاي تستحوذ على أقدم صندوق استثمار فِيْ العملات المشفرة

أعلنت شركة دراجون فلاي للاستثمار فِيْ الأصول الرقمية، يوم الاثنين، عَنّْ استحواذها على Meta-Stable Capital، وصندوق الاستثمار، واستكَمْال إعادة تسمية الشركة.

يعد Meta Stable Capital Fund أحد أقدم صناديق الاستثمار فِيْ العملات المشفرة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْ حسيب قريشي، الشريك الإداري فِيْ Dragonfly، قوله إن الصفقة تأتي فِيْ وقت تشهد صناعة الأصول الرقمية موجة من الاندماجات. لم يتم الكشف عَنّْ شروط الصفقة. صرحت Dragonfly بأنها أسقطت كلمة “Capital” من اسمها تحت الشعار الجديد.

قال قريشي، الذي كان شريكًا سابقًا فِيْ Meta Stable، فِيْ رسالة على موقع التواصل الاجتماعي Telegram، إن التراجع فِيْ سوق العملات المشفرة أدى إلَّى خروج العديد من صناديق الاستثمار التقليدية والصناديق المختلطة من هذا السوق.

وأضاف “نحن نتحرك فِيْ الاتجاه المعاكس، ونعزز وجودنا فِيْ هذا السوق، ونتشبث بجذورنا كشركة للعملات المشفرة”.

يشار إلَّى أن سوق العملات المشفرة بدأ مؤخرًا فِيْ التعافِيْ، بعد فترة من التراجع المؤلم نتيجة تشديد السياسات النقدية وزيادة أسعار الفائدة فِيْ الاقتصادات الكبرى فِيْ العالم، مما أدى إلَّى تراجع جاذبية الأصول عالية المخاطر. مثل العملات المشفرة. زادت عمليات الاستحواذ والاندماج فِيْ هذا القطاع كجزء من التكَيْفَ مع الواقع الجديد.

يشار إلَّى أن الأصول التي تديرها شركة دراجون فلاي تبلغ أكثر من 3 مليارات دولار، بحسب أحدث بياناتها المعلنة. تعكس علامتها التجارية الجديدة حَقيْقَة أنها كانت من أوائل الشركات التي عملت فِيْ مجال الأصول الرقمية، وفقًا لتوم شميدت، الشريك العام للشركة.