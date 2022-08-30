كم سنة دراسة إدارة أعمال في أمريكا ،تقدم الولايات المتحدة الأمريكية عدد من الخدمات والمنح والحوافز الجامعية للطلاب الوافدين من الخارج ومنهم من يفضل دراسة تخصص إدارة الأعمال وأهميته في سوق العمل في جميع بلاد العالن ،كذلك توفر الجامعات الأمريكية في هذه الاوقات عدد من المميزات والخصائص التي تسهل على الطلبة الوصول للخدمات والتعامل معها.

كم سنة لدراسة ادارة الاعمال في امريكا

هناك العديد من الجنسيات التي ترغب في دراسة إدارة الأعمال، وعندما يطرح السؤال، كم عدد سنوات كلية إدارة الأعمال في أمريكا نجيب أن مدة الدراسة تختلف بين المستويات التعليمية العادية والدرجات الأكاديمية على النحو التالي:

مدة الدراسة في المرحلة الجامعية هي 3-4 سنوات.

عدد سنوات الدراسة في الدراسات العليا على مستوى الماجستير (1-2) سنة.

مرحلة الدراسة في الدراسات العليا درجة الدكتوراه (3-5) سنوات.

أسباب اختيارك للدراسة في أمريكا

هناك العديد من الأسباب التي تدفع الكثير من الطلاب للذهاب إلى أمريكا للدراسة هناك، لما لها من مزايا عديدة. بعد ذكر إجابة سؤال كم سنة تدرس إدارة الأعمال في أمريكا نذكر دوافع الدراسة في أمريكا من خلال النقاط التالية:

تعمل هذه الجامعات على جذب العديد من الطلاب، نتيجة الخدمات التي تقدمها للطلاب.

يعتاد الطالب على القيام بالعديد من الدراسات والأبحاث خلال فترة الدراسة.

يمكن للطالب في أمريكا تحليل البيانات بسهولة نتيجة التدريب المستمر أثناء الدراسة.

تكتسب الدراسة في أمريكا العديد من المهارات للعديد من الطلاب.

تساعد الأنواع المختلفة من الدراسات العديد من الطلاب على الإبداع.

في حالة دراسة الاقتصاد، يمكن للطالب التدرب على صنع منتج أو إنشاء فكرة.

تزود الدراسة في أمريكا العديد من الطلاب بمهارات التواصل مع الآخرين.

تساعد الجامعات في أمريكا في منح المتعلمين الكثير من مهارات التفاوض والكثير من مهارات الضيافة حتى يتمكنوا من التواصل مع الآخرين.

الرغبة في التطوير المهني والتدريب في المجال.

أهم جامعات إدارة العمالة في أمريكا

هناك العديد من الجامعات التي تسمح بدراسة إدارة الأعمال في أمريكا، وهي موزعة في العديد من الولايات المختلفة داخل الدولة، ونذكر أهم هذه الجامعات في السطور التالية:

1- كلية فيليسيان

تعتبر هذه الكلية من أهم الكليات التي تدرس إدارة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وتساعد العديد من الطلاب على إتقان مهارات الأعمال الأساسية، وتوفر مناهجها طرق تدريس متطورة تواكب الدراسات الحديثة.

2- جامعة نيويورك

للتدرب على متطلبات السوق الدولية وزيادة الابتكار عند الدراسة، يجب أن تتوجه مباشرة للدراسة في مجال إدارة الأعمال بجامعة نيويورك التي تعد من أبرز الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية.

3- كلية سلون للأعمال

من إحدى إجابات السؤال كم سنة تدرس إدارة الأعمال في أمريكا أما هذه الجامعة فهي أربع سنوات، حيث تصنف هذه الجامعة على أنها من أهم الجامعات في هذا التخصص، حيث أنها من المراكز الدراسية في مجال إدارة الأعمال.

جامعة سلون تابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ولديها العديد من البرامج الدراسية (مجال علوم الإدارة – مجال إدارة الأعمال) وتمنح درجة البكالوريوس في تخصصاتها وهي من أفضل وأكبر الشهادات العالمية.

4- كلية هولت للأعمال

هذه هي أكبر كلية إدارة أعمال في العالم، بها العديد من المناهج الحديثة والحديثة التي طورها أهم المتخصصين في هذا المجال ،بها هيئة تدريس مميزة لها العديد من الصفات التي تساعد الطالب في الحصول على المعلومات بسهولة، ويوجد بها مراكز تدريب دراسي، لذلك تعد شهادتها من أهم الشهادات التي حصل عليها في التخصص.

5- كلية روس للأعمال

مدة دراسة إدارة الأعمال في أمريكا 3 سنوات في جامعة روس بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتميز بكادر متخصص من أعضاء هيئة التدريس، وقد اختارت هذه الكلية مناهج للدراسة من خلالها وأماكن بحث لمساعدة وصول الطالب إلى المعلومات من خلاله، ويركز على تعليم الطالب تنظيم المشاريع.

6- مركز وارتون لدراسة إدارة الأعمال

هذا المركز تابع لجامعة بنسلفانيا ويعتبر أهم تخصص في العالم، حيث أنه أول كلية في التخصص تم تأسيسها في الولايات المتحدة الأمريكية، والدراسة فيها مزيج من الفنون الحرة. وإدارة الأعمال ،من بين ممراتها، هناك 20 تخصصًا في إدارة الأعمال يتم تدريسها من خلال 10 أقسام وتعد شهادتها من أهم الشهادات المعترف بها عالميًا.

7. جامعة ميشيغان آن أربور

تصنف كواحدة من أهم الجامعات التي يوجد بها تخصص في إدارة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، مع العديد من المناهج الحديثة التي يمكن أن تسهم في تحسين سوق العمل من خلال البحث الذي يقوم به طلابها.

8- جامعة سان دييغو

تعد هذه الجامعة من الجامعات التي يوجد بها المزيد من الطلاب في مجال إدارة الأعمال، لما تتمتع به من شهرة في تدريس المناهج المتخصصة، وإتاحة العديد من فرص التدريب الفعلي للطلاب، ومنحها العديد من المؤهلات (بكالوريوس – ماجستير – دكتوراه).

9- جامعة ييل

تم بناء هذه الجامعة لتكون ثالث جامعة في أمريكا، ولديها كلية إدارة الأعمال، والتي يلتحق بها 12000 طالب، وتتميز بوجود كفاءات علمية غير مسبوقة في مجال إدارة الأعمال، وتساعد على تزويد الطلاب بالكثير من الإمكانيات والتدريب .

أهم تخصصات إدارة الأعمال في أمريكا

بعد تحديد إجابة السؤال كم سنة تدرس إدارة الأعمال في أمريكا سنتحدث عن أهم التخصصات التي تدرس في أمريكا من حزمة إدارة الأعمال، وذلك من خلال النقاط التالية:

1- التخصص في الإدارة العامة

يعمل هذا التخصص على إكساب الطالب المهارات التي يستطيع من خلالها التعرف على تأثيرات العوامل المجتمعية والبشرية، وذلك لتسيير العملية الإدارية في المؤسسات، وله مراحل تطبيق عديدة على أرض الواقع من التخصصات الأخرى.

2- تخصص إدارة أعمال

أهم تخصص إداري هو تخصص إدارة الأعمال لأنه التخصص الوحيد الذي يشمل النظريات القديمة والحديثة والأسس التي تقوم عليها إدارة الأعمال.

3- تخصص تسويق

بعد تحديد إجابة السؤال كم سنة تدرس إدارة الأعمال في أمريكا نذكر أحد أهم تخصصات إدارة الأعمال التي تعتمد عليها جميع الشركات والمؤسسات. التسوق هو وسيلة لوضع خطط لعرض وبيع المنتج بطرق مختلفة ،يعمل هذا التخصص على استخدام جميع الأساليب المبتكرة لجلب المنظمة للربح من خلال خططها التي وضعها متخصصو التسويق.

كم سنة دراسة إدارة أعمال في أمريكا كما ويظهر عدد من المسؤولين في الجامعات الأمريكية ويوضح ألية الدراسة والسفر للطلاب مختلفي الجنسيات وعن كافة التخصصات المتاحة للجامعة مع مفتاح القبول والتنسيق والمعدل الخاص بالطالب التي يؤهله لدراسة التخصص.