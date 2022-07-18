دراسة الأهلية برنامج حساب المواطن ca.gov.sa 1443 طريقة تسجيل جديد فِيْ حساب المواطن للمتزوجه كَمْستفِيْد

أصدر برنامج حساب المواطن تنبيهًا جديدًا لجميع المستفِيْدين بضرورة تحديث معلومات حساب المواطن الإفصاح عن الراتب الكامل للوظيفة مَتَّى حساب المواطن تسجيل الدخول وسيشمل تأمين الرواتب أو التقاعد، بالإضافة إلى إدخال البدلات والمكافآت أيضًا، باستثناء الالتزامات المالية وأي قروض مالية، ولن يحتاج البرنامج إلى الكشف عن دخل الضمان الاجتماعي. ، وجاء ذلك بعد أمر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإعادة فتح التسجيل مرة أخرى، لمن تنطبق عليهم شُروطْ الأهلية والأهلية، وفقًا لتقارير رفعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

برنامج حساب المواطن

أمر خادم الحرمين الشريفِيْن بتخصيص 20 مليار ريال لبرامج اجتماعية لخدمة المواطنين السعوديين منها 10 مليارات ريال لبرنامج حساب المواطن، بالإضافة إلى معاش الضمان الاجتماعي من أغسطس إلى نهاية العام الجاري. هذا العام، بالإضافة إلى فتح حساب المواطن برقم تسجيل الهُوية لمن لم تتح له فرصة الاستفادة من الراتب قبل ذلك، خاصة وأن التطبيق أُغلق فِيْ مارس 2022، وتضمنت الطلبات فئتين، الأولى لـ سعودي الجنسية والثاني لحاملي بطاقة التنقل.

دراسة الأهلية فِيْ حساب المواطن

وأكد البرنامج، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الإعلان عن نتائج الأهلية لحساب مواطن يتم شهريًا من خلال المنصة الرسمية لهذا البرنامج، ويجب التسجيل قبل 16 يوليو ودراسة الأهلية.

تسجيل حساب مواطن جديد 1443

يمكن العثور على طريقة تسجيل حساب المواطن للعزاب والأرامل والمتزوجين من خلال الخطوات البسيطة التالية

بادئ ذي بدء، تحتاج إلى إنشاء حساب للوصول إلى النظام الأساسي من خلاله رَابِطْ حساب المواطن

بعد النقر فوق رمز إنشاء حساب، قم بما يلي.

أدخل اسمك ورقم هُويتك ورقم هاتفك المحمول.

سوف تتلقى رسالة قصيرة على هاتفك المحمول بكلمة المرور للوصول المؤقت إلى البرنامج.

بعد دخول البوابة، قم بتغيير كلمة المرور إلى كلمة مرور أكثر صعوبة.

ستنتقل إلى الواجهة الرئيسية حيث ستبدأ فِيْ تحميل المستندات المطلوبة.

انقر فوق علامة التأكيد بأن البيانات المدخلة صحيحة.

النقر فوق حفظ.

سيبدأ المسؤولون فِيْ معالجة طلب تسجيل جديد فِيْ حساب المواطن 2022 لقبوله أو رفضه وفقًا للشُروطْ.

وفِيْ سياق متصل، رد برنامج كوينتا سيودادانا على استفسار مواطن خلال تغريدة نشرها على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر، قال فِيْها هل يمكن للزوجة التسجيل فِيْ البرنامج بصفتها المستفِيْدة الرئيسية بدلاً من متابع لرئيس مجلس الدولة. متزوجة من غير سعودي، أسرة غير كفء، أم زوجها غائب عنها، أسرة سجين، مهجور