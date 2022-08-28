دراسة البنوك المركزية ستفشل فِيْ ترويض التضخم دون تحسين السياسات المالية

ذكرت دراسة قدمت إلَّى صانعي السياسة فِيْ ندوة جاكسون هُول فِيْ الولايات المتحدة أن البنوك المركزية ستفشل وقد تدفع الأسعار إلَّى الأعلى ما لم تبدأ الحكومات فِيْ لعب دورها من خلال تحسين سياساتها المالية فِيْ ميزانياتها.

فتحت الحكومات فِيْ جميع أنحاء العالم خزائنها خلال جائحة COVID-19 لدعم الاقتصادات، لكن هذه الجهُود ساعدت فِيْ دفع التضخم إلَّى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من نصف قرن، مما زاد من خطر أن ترتفع الأسعار بوتيرة سريعة.

ترفع البنوك المركزية الآن أسعار الفائدة، لكن دراسة جديدة، قدمت يوم السبت فِيْ ندوة جاكسون هُول الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ مدينة كانساس سيتي، وجدت أن سمعة البنوك المركزية فِيْ محاربة التضخم ليست حاسمة فِيْ مثل هذا السيناريو.

وقال فرانشيسكو بيانكي من جامعة جونز هُوبكنز وليوناردو ميلوسي من فرع بنك الاحتياطي الفِيْدرالي فِيْ شيكاغو “إذا لم يكن التشديد النقدي مدعومًا بتوقع التعديلات المالية المناسبة، فإن تفاقم الاختلالات المالية سيؤدي إلَّى زيادة الضغوط التضخمية”.

وأوضحت الدراسة أنه “نتيجة لذلك، ستنشأ حلقة مفرغة من ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، وارتفاع التضخم، والركود الاقتصادي، وزيادة الديون”. “فِيْ هذا الوضع غير الصحي، سيؤدي التشديد النقدي فِيْ الواقع إلَّى ارتفاع التضخم والركود التضخمي المالي.”

قال مؤلفو الدراسة إنه للسيطرة على التضخم، يجب أن تعمل السياسة المالية جنبًا إلَّى جنب مع السياسة النقدية وطمأنة الناس أنه بدلاً من التخلص من الديون، سترفع الحكومة الضرائب أو تخفض النفقات.