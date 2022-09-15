دراسة الطاقة النظيفة ستوفر 12 تريليون دولار للعالم فِيْ 2050

أكدت دراسة حديثة أن استخدام الطاقة النظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري يمكن أن يوفر 12 تريليون دولار من التكاليف المالية بحلول عام 2050.

وبحسب الدراسة التي أعدها فريق من جامعة أكسفورد ببريطانيا، فإنه من الخطأ الادعاء بأن التحرك بسرعة نحو مصادر طاقة أنظف “مكلف” من الوقود الأحفوري الذي يتسبب فِيْ انبعاثات الكربون ويلوث البيئة.

ونقلت البي بي سي عَنّْ الباحثين قولهم إن التحول إلَّى البيئة أصبح الآن منطقيًا من الناحية الاقتصادية بسبب التكلفة المنخفضة لمصادر الطاقة المتجددة.

ارتفعت أسعار الغاز مع تزايد المخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

قال البروفِيْسور دوان فارمر من معهد التفكير الاقتصادي الجديد فِيْ مدرسة أكسفورد مارتن “حتى لو كنت من أنكر المناخ … يجب أن تكون على دراية بما ندافع عَنّْه”.

وأضاف “استنتاجنا الرئيسي هُو أنه يتعين علينا المضي قدمًا بأقصى سرعة مع تحول الطاقة الخضراء لأنه سيوفر لنا المال”.

استندت نتائج التقرير إلَّى النظر فِيْ بيانات الأسعار التاريخية لمصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري ثم “نمذجة كَيْفَِيْة تغيرها المحتمل فِيْ المستقبل”.

من خلال تتبع بيانات الوقود الأحفوري على مدى مائة عام (من 1920 إلَّى 2022)، تبين أنه بعد حساب التضخم وتقلبات السوق، لم تتغير أسعار الوقود كثيرًا.

أدت التحسينات المستمرة فِيْ التكنولوجيا إلَّى انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسرعة، بمعدل يقارب 10٪ سنويًا.

وفقًا لهِيْئة الإذاعة البريطانية، ستستمر أسعار الطاقة المتجددة فِيْ الانخفاض بفضل الاستثمارات الضخمة ووفورات الحجم التي جعلت التقنيات المماثلة الأخرى أرخص.

تعد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالفعل أرخص خيار لمشاريع الطاقة الجديدة، ولكن تظل الأسئلة حول أفضل السبل لتخزين تلك الطاقة وتحقيق التوازن فِيْ الشبكة عَنّْدما تقلل التغيرات المناخية من الإنتاج المتجدد.