دراسة “صادمة” عَنّْ موجة جفاف أوروبا.. توقعات بالأسوأ

انتشرت على نطاق واسع خلال الأسابيع القليلة الماضية آثار الجفاف واسع النطاق الذي أصاب قارة أوروبا خلال صيف عام 2022.

وبحسب مجلة “تايم أوت” المتخصصة فِيْ أخبار السياحة والسفر، كشف تقرير جديد أن الجفاف فِيْ القارة الأوروبية خلال الأسابيع الحالية هُو الأسوأ منذ 500 عام.

كشف التقرير، الذي أصدره المرصد العالمي للجفاف، أن الجفاف السيئ فِيْ أوروبا يمكن أن يتفاقم قبل انتهاء الصيف رسميًا.

نصف أوروبا مهددة بالجفاف

كَمْا ذكر التقرير أن 47٪ من مساحة القارة تندرج تحت فئة الإنذار من الجفاف الذي قد تتعرض له قريبًا، بينما تقع 17٪ من مساحة قارة أوروبا ضمن فئة الإنذار الشديد من الجفاف. ستتعرض للجفاف أكثر من أي منطقة أخرى.

ويشمل ذلك تعرض الأماكن للجفاف التي سبق تعرضها فِيْ فترات الربيع السابقة، بما فِيْ ذلك إيطاليا وفرنسا.

وقال المرصد العالمي للجفاف، إن تأثير الجفاف أثر على جميع القطاعات فِيْ أوروبا، وخاصة القطاع الزراعي الذي كان الأكثر تضررا من الجفاف الشديد هذا الصيف.

قال الباحثون إن ظروف الجفاف مرتبطة بقلة الأمطار وعدد من موجات الحرارة من مايو فصاعدًا والتي أثرت على تصريف الأنهار على نطاق واسع فِيْ جميع أنحاء أوروبا. كَمْا أثر الانخفاض فِيْ حجم المياه سلبًا على قطاع الطاقة لكل من أنظمة توليد الطاقة الكهرومائية والتبريد فِيْ محطات الطاقة الأخرى.

وقال الباحثون إن الجفاف قلل بشكل كبير من حصاد المحاصيل الصيفِيْة، مع تضرر الذرة وفول الصويا وعباد الشمس.

وذكر التقرير أن أكثر من عشر دول معرضة لخطر متزايد من الجفاف، بما فِيْ ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا.

وقال التقرير إن المناطق التي تزداد فِيْها الظروف سوءًا هِيْ تلك التي تأثرت بالفعل بالجفاف فِيْ ربيع عام 2022، مثل شمال إيطاليا وجنوب شرق فرنسا وبعض المناطق فِيْ المجر ورومانيا.

يتوقع الباحثون أنه من المرجح أن تستمر الأحوال الجوية الأكثر دفئًا وجفافًا من المعتاد حتى نوفمبر فِيْ المنطقة الأوروبية المتوسطية.