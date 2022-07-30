درب التبانة تزين سماء العلا في الصيف

تعد مدينة العلا من الوجهات السياحية التي يزورها الناس من جميع أنحاء العالم على مدار العام، وذلك لتنوع طبيعتها ومواقعها الأثرية التي اتبعتها العديد من الحضارات منذ آلاف السنين.

يبحث عن الهدوء

في الصيف يسافر الكثير من السائحين مسافات طويلة في جبال العلا العالية، بحثًا عن الهدوء، والابتعاد عن المدن المزدحمة والتلوث الضوئي، والتحديق في النجوم في السماء الصافية، والتقاط صور وفيديو احترافي. . من خلال الشركات المعتمدة المتخصصة في تنظيم الرحلات.

ظهور درب التبانة

يعتبر شهر يوليو أيضًا أحد الأشهر التي تظهر فيها مجرة ​​”درب التبانة” بوضوح بعد غروب الشمس، حيث رصدت عدسة “SPA” بعض مشاهد المجرة التي تعانق بعض جبال العلا، والتي شكلت لوحة فنية رسمها الخالق.