درة تخطف الأضواء بدورها فِيْ “جدران”.. تجربة مختلفة بمنزل مسكون بالأشباح

تلقت الفنانة التونسية درة إشادة كبيرة بدورها فِيْ فِيْلم “Walls” الذي عُرض لأول مرة على منصة “Watch IT”، وهِيْ تجربة مختلفة تدور قصتها حول منزل مهجور تطارده الأشباح.

تفاعلت درة مع الردود الإيجابية التي تلقتها حول دورها فِيْ الفِيْلم، حيث نشرت مجموعة من ردود الأفعال عبر القِصَّة على حسابها على إنستجرام، وأصدم اسم “الفِيْلم” الترند على مواقع التواصل الإعلامي، الجمعة.

وعلق عدد من المتابعين على دور الفنانة التونسية “فنانة موهُوبة بمعَنّْى تجربة جديدة أظهرت فِيْها دورا مهارات قوية وتحدت نفسها. أي دور مهما كان صعبا تحققه. مبروك يا روحي على الإبداع” “.

وأيضاً فِيْلم The Walls كتلة إبداعية تنافس الأعمال الأجنبية، خصوصاً أنه فِيْلم رعب وفِيْه تفاصيل كثيرة. فِيْلم مبروك “. و “فِيْلم جرار مختلف عَنّْ باقي الأفلام، حقيقي، وأداء درة زروق مختلف عَنّْ كل أدوارها”، و “فِيْلم جرار تحدٍ جديد لدرة نجحت فِيْه وشعرت بمشاعر ليلى. حزن، ضياع، شك، ترقب، ذعر … بمهنية عالية وحضور قوي وإيقاع عال يلفت الأنظار، كل المشاهدة كانت مبنية على أدائها وفقط على شعورها.درة فنانة عظيمة تهِيْمن على أي نوع من الشخصيات انه يقدم.

وكانت درة قد روجت للفِيْلم قبل أيام قليلة من عرضه على حسابها على إنستجرام، ونشرت الترويج الرسمي ومقاطع منه، وعلقت على أحد المقاطع وقالت “قد لا نعرف قيمة الأشخاص الأقرب إلينا حتى نفقدهم … ويمكن أن تكون هناك مسافة بيننا وبينهم وهم حاضرون فِيْ حياتنا، لا يضعون مكياج، علق فِيْ تدوينة أخرى على تويتر “اليوم عرض فِيْلم Walls على شاهده. أتمنى أن يعجبك. أتطلع إلَّى آرائك وردود أفعالك. سأتابعها بنفسي هنا. “

وفِيْلم “والرس” يصنف ضمن فئة أفلام الرعب، وهُو يحكي قِصَّة مليئة بالغموض والتشويق، ويشارك فِيْ بطولته النجمة التونسية درة، نقولا معوض، فراس سعيد، هند عبد الحليم، وأحمد بادر، وهِيْ. قِصَّة ياسر صلاح مع سيناريو وحوار لهِيْثم وأحمد الدهان وإخراج محمد بوند.

وعبرت الفنانة درة، فِيْ بيان صحفِيْ، عَنّْ سعادتها بتقديمه على منصة رقمية، قائلة “الفِيْلم مغامرة مشوقة، وفِيْه تفاصيل مهمة، وقد سئمت من تصوير الفِيْلم والتعايش معه. حرف.”