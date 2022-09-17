درة تشارك محمد رمضان فِيْ بطولة “جعفر العمدة”.. وهذه قيمة أجرها

وافقت الفنانة التونسية درة على المشاركة فِيْ مسلسل “جعفر العمدة” مع الفنان المصري محمد رمضان، ومن المقرر أن يبدأ التصوير الشهر المقبل.

اكتشفت العرب اليوم أن المنتج حددت لدرة راتبا اقتصاديا قدره 8 ملايين جنيه (415 ألف دولار)، لكنها اشترطت، قبل التوظيف، أن تحصل على مبلغ 10 ملايين جنيه (519287 دولار)، وبعد جلسة عمل بينهما، اشترطت وافق المنتج. الى ولاية الدورة. .

كَمْا ذكرت التقارير الصحفِيْة أن لدرة شروطًا أخرى، من بينها وضع اسمها فِيْ التتار.

ومؤخرا وعلقت درة على عدم وجود خلافات بينها وبين الفنان محمد رمضان، وأنه لم يكن لديها أي مشكلة معه أثناء تصوير مسلسل “نسر الصعيد”.

وأضافت الفنانة التونسية أنها عرضت بالفعل على دور البطولة فِيْ مسلسل “العمدة” بطولة محمد رمضان، لكنها لا تزال فِيْ مرحلة قراءة الدور، وحتى الآن لم يتم التوصل إلَّى اتفاق بينها. والمنتج.

وكان المخرج محمد سامي قد رشح مجموعة من الأبطال الذين ستعاقدهم شركة “ميديا ​​هب” لصالح شركة الإنتاج محمد السعدوي خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي سيتم الإعلان عَنّْ أسمائهم بعد ذلك مباشرة، والاستعدادات الأولية للعرض. العمل سيكشف.

كَمْا أنهى سامي ة جميع مواقع التصوير حيث من المقرر أن يبدأ الشهر المقبل بعد استكَمْال جميع تفاصيله.

مسلسل The Walk

قدم الفنان محمد رمضان، مسلسل “المشوار” خلال شهر رمضان الأخير، يشارك فِيْ بطولته دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد صفوت وعدد كبير من الفنانين، أخرج. محمد ياسين وحسام علي وانتاج ميديا ​​هب.

فِيْلم “الجدران”

من ناحية أخرى؛ تعرض النجمة التونسية دورا حاليا فِيْلم “ورق الجدران” على منصة “Whats”، وقد نال إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ؛ كَمْا أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

الفِيْلم من إنتاج سين برو، وبطولة درة، نقولا معوض، أحمد بدير، فراس سعيد، هند عبد الحليم، وحنان سليمان، وتستمر أحداثه قرابة الساعة ونصف الساعة.

جودران فِيْلم دراما نفسية ورعب اجتماعي تدور أحداثه حول ليلى التي تضطر للانتقال لمنزل قديم بحثًا عَنّْ وثائق تثبت ملكيتها لوالدتها، لكن تنتظرها الكثير من الصعوبات والمخاطر لاكتشاف حقائق صادمة عَنّْ هذا المنزل. .