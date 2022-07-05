درة تشوق الجمهُور لـ “الجدران”.. وتكشف عَنّْ مَوعِد عرضه

اشتقت الفنانة التونسية درة زروق إلَّى جمهُورها بفِيْلمها الجديد “الجورار” من تأليف هِيْثم وأحمد الدهان وإخراج محمد بركة، كاشفة عَنّْ مَوعِد عرضه.

نشرت درة، عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، الملصق الرسمي لفِيْلم “باريديس”، ظهرت فِيْه بشكل مختلف وملامح وجهها المليئة بالغموض والعاطفة، داخل مرآة، وأرفقته تعليقًا أثارت حماس الجمهُور، مشيرة إلَّى أن العرض سيقام فِيْ 14 يوليو.

وكتبت الفنانة التونسية “القصص تفضل القصص إلَّى الحد الذي نعرفه بأصلها، فالجدران أول ساعة أصلية تصورها، حصريًا على مدار الساعة، من 7/14”.

وتفاعل عدد من الفنانين والمشاهِيْر مع التدوينة، متمنين لدرة التوفِيْق والنجاح الدائم، ومهنئتها على الفِيْلم، منهم الفنانة هند عبد الحليم، ونيللي كريم، ونقولا معوض.

Ante los comentarios de los seguidores, quienes expresaron su admiración por el cartel, el diferente look en el que aparece Dora y su gran entusiasmo por mostrar la película, deseando que coseche un gran éxito, uno de ellos comentó “Felicidades, la artista más جميلة. فِيْ جميع أنحاء العالم، بامتياز ونجاح فِيْ السينما “، ووصفها آخر بأنها” إبداعية “وعلق” دائمًا مشعة ومبدعة، ملكة “.

فِيْلم “باريديس” ينتمي إلَّى أفلام الرعب والتشويق، وتجسد “درة” شخصية “ليلى”، وهِيْ مريضة نفسية تعاني من اكتئاب حاد بسبب أزمة تمر بها، وعدد كبير من الفنانين بينهم. ويشارك فِيْ الفِيْلم درة ونقولا معوض وفراس سعيد وهند عبد الحليم وأحمد بادر وحنان سليمان وغيرهم.

يشار إلَّى أن الفنانة درة تستعد لتقديم مسلسلها الجديد “المتهمون” مع محمد دياب وعادل كرم، وتدور قِصَّة المسلسل فِيْ 10 حلقات فقط، فِيْ إطار من التشويق والرعب والعاطفة، و تجسد درة شخصية “نورهان” خلال الأحداث، وهِيْ تتعرض لمشاكل كثيرة وتتهم بجريمة قتل تحاول الهروب منها، والمسرحية من تأليف وإخراج تامر نادي.

وكان آخر أعماله فِيْلم “الكاهن” تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، وشارك فِيْ العمل حسين فهمي ومحمود حميدة وفتحي عبد الوهاب وجمال سليمان وإياد نصار وغيرهم.