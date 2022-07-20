درة زوجي يعترض على لباسي أحيانا.. وبنصرف فلوس أكثر من اللي بناخدها

كشفت الفنانة التونسية درة، عَنّْ تقليص حريتها بعد زواجها من هاني سعد، مؤكدة أنها يجب أن تحترمه طوال الوقت، وعلقت بقولها “زوجي رجل شرقي ويعارض مواقيت ملابسي”.

كَمْا تحدثت درة عَنّْ طفولتها، مشيرة إلَّى أنها كانت هادئة ولطيفة للغاية، معبرة عَنّْ شوقها لوالدتها رغم أنها رأتها قريبًا فِيْ تونس، ولم ترها كثيرًا بعد الزواج، وقبل ذلك كانت تسافر فِيْ بلدها. . ورؤية المزيد من عائلته.

وأوضح فِيْ تصريحات متلفزة “هاني زار تونس معي ومع عائلتي. هم لا يحبون الشهرة وهم فخورون بي لكنهم لا يحبون الأضواء. أمي فخورة بي وبإخوتي أيضا. “

وتحدث النجم التونسي عَنّْ مسيرته الفنية التي امتدت لأكثر من 15 عامًا حتى الآن، مشيرًا إلَّى أنه أراد دراسة التمثيل منذ البداية، لكن بسبب مخاوف والديه، وخاصة والده، قرر دراسة العلوم السياسية. وعلق “خلال الدراسة شارك فِيْ ورش تمثيل ومسرحيات أخرى. حتى بدأت رحلتي من المسرح ثم بدأت رحلتي فِيْ مصر مع المخرج الكبير يوسف شاهِيْن. أحبه كثيرا وأتمنى أن ألتقي. له، لكنني لم أستطع أن أتخيل أنني سأعمل معه.

وعَنّْ عملها الأخير فِيْلم “الجدران” قالت درة إنها لا تشارك كثيرًا فِيْ أفلام الرعب وترفض المبالغة فِيْ هذا النوع من العمل، لكن ما لفت انتباهها فِيْ الفِيْلم الذي شاركت فِيْه هُو قصتها. مضيفة “لقد لبست فِيْ الفِيْلم. والجدران استنزفت نفسي نفسيا، والكوميديا ​​صعبة مثل الرعب”.

فقالت هاني زوجي دائما يخيفني، وانتقمت منه بالجدران، وغضب مني.

وتابع “لكنني لا أعتبر جودان مجرد رعب، لأنها اجتماعية ودرامية ونفسية أيضًا. إنها قِصَّة لها أكثر من معَنّْى ومعَنّْى، ليست مجرد أشياء غريبة وأصوات مختلفة، وشخصية ليلى فِيْ استفزني فِيْلم جودران وقصته وعائلته وشخصية الأم والعمّة والجدة، وقد أحببت بشكل خاص لحظة التحول، وقد صنعت الفِيْلم لهذا المشهد “.

وتابعت درة “المرض والشعور بالوحدة أكثر ما يخيفني. ننفق أموالاً أكثر مما نحصل عليه من التمثيل، ورواتبنا التي يتم تحويلها غير صحيحة”.

وأشار إلَّى أن “التنوع والابتكار هما أهم حاجتين للممثل، وأنا أحب أن أقدم أساليب وأدوار مختلفة، خاصة فِيْ السينما … لم أقدم أي أعمال رعب فِيْ مسيرتي الفنية باستثناء فِيْلم” الجدران “. ومسلسل الشارع الذي خلفنا “.